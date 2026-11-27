Der Präsident des Weltradsportverbandes (UCI) David Lappartient ist heute Nacht zu einem offiziellen Besuch in der Hauptstadt Usbekistans eingetroffen. Der hochrangige Gast wurde am internationalen Flughafen Taschkent, benannt nach Islam Karimow, feierlich von Vertretern des Sportministeriums, des Nationalen Olympischen Komitees sowie des usbekischen Radsportverbandes empfangen.

Besuchsprogramm und Perspektiven der Zusammenarbeit

Während seines Aufenthalts wird sich der UCI-Chef eingehend mit den Reformen zur Popularisierung dieser Sportart im Land vertraut machen und wichtige Verhandlungen führen:

Bereich Geplante Aktivitäten und Ziele Besichtigung der Infrastruktur Überprüfung der laufenden Arbeiten zur Entwicklung des Radsports in Usbekistan sowie der modernen Sportanlagen Internationale Zusammenarbeit Durchführung offizieller Treffen zur weiteren Stärkung der Partnerschaft zwischen Usbekistan und dem Weltradsportverband Neue Initiativen Diskussion über die Einrichtung einer regionalen Niederlassung des Weltradsportzentrums in Taschkent und die Umsetzung gemeinsamer Projekte

Was glauben Sie, welchen Impuls wird die Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem Weltradsportverband für die Ergebnisse der usbekischen Radsportler bei internationalen Wettbewerben geben?

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