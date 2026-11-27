Rund um den berühmten Taj-Mahal-Komplex im indischen Agra haben sich zahlreiche Affen versammelt. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie die Tiere in Gruppen in der Nähe der Ost-, West- und Königstore umherstreifen.

Einige lokale und ausländische Medien berichteten, dass sich etwa 500 Affen um den Komplex versammelt hätten. Die genaue Anzahl wurde jedoch offiziell nicht bestätigt.

Es wird berichtet, dass die Affen Touristen Lebensmittel und persönliche Gegenstände aus der Hand reißen und weglaufen. In einigen Fällen haben sie Besucher angegriffen und gebissen. Diese Situation hat die Sorge um die Sicherheit der einheimischen und ausländischen Touristen, die den Taj Mahal besuchen, verstärkt.