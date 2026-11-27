Hunderte Affen versammeln sich am Taj Mahal: Touristen in Gefahr (Video)
Rund um den berühmten Taj-Mahal-Komplex im indischen Agra haben sich zahlreiche Affen versammelt. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie die Tiere in Gruppen in der Nähe der Ost-, West- und Königstore umherstreifen.
Einige lokale und ausländische Medien berichteten, dass sich etwa 500 Affen um den Komplex versammelt hätten. Die genaue Anzahl wurde jedoch offiziell nicht bestätigt.
Es wird berichtet, dass die Affen Touristen Lebensmittel und persönliche Gegenstände aus der Hand reißen und weglaufen. In einigen Fällen haben sie Besucher angegriffen und gebissen. Diese Situation hat die Sorge um die Sicherheit der einheimischen und ausländischen Touristen, die den Taj Mahal besuchen, verstärkt.
Laut dem Sender NDTV wurden im September zwei von Affen gebissene Touristen ins Krankenhaus eingeliefert. Einer von ihnen war ein 83-jähriger Tourist aus Brasilien. Die Zeitung The Independent berichtete, dass seit Ende Juli mindestens sieben Touristen von Affen angegriffen wurden.
Es heißt, dass die Lösung des Problems durch eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden erschwert wird. Während das Einfangen und Umsiedeln der Affen in der Verantwortung der Agra Municipal Corporation liegt, ist der Archaeological Survey of India für die Sicherheit der Touristen innerhalb des Taj-Mahal-Komplexes zuständig.
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