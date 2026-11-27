Im Rahmen des 3. Spieltags der U-17-Weltmeisterschaft in Katar U-17 Usbekistan nach einem 3:1-Sieg gegen die Mannschaft U-17 Italien Cheftrainer Daniele Franceschini teilte nach dem Spiel seine Eindrücke mit. Wie die offizielle Website des italienischen Fußballverbandes berichtet, war der Experte mit der Leistung seines Teams in der ersten Halbzeit voll zufrieden, betonte jedoch, dass der Platzverweis nach der Pause das Spielszenario verändert habe.

«Obwohl wir in eine schwierige Situation gerieten, haben wir den Sieg verteidigt»

Daniele Franceschini drückte seinen Stolz darüber aus, die Gruppenphase mit einer hundertprozentigen Ausbeute beendet zu haben:

«Wir sind sehr stolz auf unser Ergebnis und darauf, dass wir alle Gruppenspiele gewonnen und den ersten Platz belegt haben. Heute haben wir eine großartige erste Halbzeit gespielt, unser Spiel gezeigt und das Match so gelenkt, wie wir es wollten. Die Rote Karte in der zweiten Halbzeit hat unsere Pläne jedoch erschwert. Das brachte uns in eine schwierige Lage. Dennoch haben wir den Sieg über die Zeit gerettet. Insgesamt sind wir mit unserem Auftritt in den drei Spielen sehr zufrieden», sagte Daniele Franceschini.

Spielchronologie und der Druck Usbekistans in der zweiten Halbzeit

Während die Italiener in der ersten Halbzeit dominierten, erarbeiteten sich die Schützlinge von Sergey Chigodayev in der zweiten Halbzeit eine Reihe gefährlicher Situationen vor dem gegnerischen Tor: