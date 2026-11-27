U-17-Nationaltrainer Italiens spricht über den Sieg gegen U-17 Usbekistan
Im Rahmen des 3. Spieltags der U-17-Weltmeisterschaft in Katar U-17 Usbekistan nach einem 3:1-Sieg gegen die Mannschaft U-17 Italien Cheftrainer Daniele Franceschini teilte nach dem Spiel seine Eindrücke mit. Wie die offizielle Website des italienischen Fußballverbandes berichtet, war der Experte mit der Leistung seines Teams in der ersten Halbzeit voll zufrieden, betonte jedoch, dass der Platzverweis nach der Pause das Spielszenario verändert habe.
«Obwohl wir in eine schwierige Situation gerieten, haben wir den Sieg verteidigt»
Daniele Franceschini drückte seinen Stolz darüber aus, die Gruppenphase mit einer hundertprozentigen Ausbeute beendet zu haben:
«Wir sind sehr stolz auf unser Ergebnis und darauf, dass wir alle Gruppenspiele gewonnen und den ersten Platz belegt haben. Heute haben wir eine großartige erste Halbzeit gespielt, unser Spiel gezeigt und das Match so gelenkt, wie wir es wollten. Die Rote Karte in der zweiten Halbzeit hat unsere Pläne jedoch erschwert. Das brachte uns in eine schwierige Lage. Dennoch haben wir den Sieg über die Zeit gerettet. Insgesamt sind wir mit unserem Auftritt in den drei Spielen sehr zufrieden», sagte Daniele Franceschini.
Spielchronologie und der Druck Usbekistans in der zweiten Halbzeit
Während die Italiener in der ersten Halbzeit dominierten, erarbeiteten sich die Schützlinge von Sergey Chigodayev in der zweiten Halbzeit eine Reihe gefährlicher Situationen vor dem gegnerischen Tor:
7. Minute (1:0): Tommaso Casagrande brachte die italienische Nationalmannschaft in Führung.
31. Minute (2:0): Federico Croci verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.
45+2. Minute (3:0): In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Tommaso Corigliano auf 3:0.
66. Minute (Platzverweis): Der italienische Mittelfeldspieler Riccardo Cassano erhielt die zweite Gelbe Karte und wurde des Feldes verwiesen.
75. Minute (3:1): Nach einer Flanke von Ravshanbekov von der rechten Seite köpfte Suhrob Sodirjonov den Ball ins Tor und verkürzte den Rückstand.
Spannung in den letzten Minuten: Wie im Bericht des italienischen Fußballverbandes vermerkt, wurden die usbekischen Spieler nach dem Tor aktiver — in der 78. Minute wurde ein Schuss von Erkinov vom gegnerischen Torwart pariert, während in der 90+4. Minute ein gefährlicher Kopfball von Uktamboyev vom Torhüter Carlo Galliera mit großer Mühe abgewehrt wurde.
Zum besten Spieler des Spiels wurde der Mittelfeldspieler der italienischen Nationalmannschaft Gioele Zamattei ernannt.
Die Abschlusstabelle der Gruppe E und die Play-off-Chancen
Platz
Nationalmannschaft
Punkte
Endstand der Gruppe
1
Italien
9 Punkte
Direkt für das Achtelfinale qualifiziert
2
Elfenbeinküste
6 Punkte
Direkt für das Achtelfinale qualifiziert
3
Usbekistan
3 Punkte
Tordifferenz 8:7 — das Schicksal in den Play-offs hängt von den Ergebnissen anderer Gruppen ab
4
Jamaika
0 Punkte
Aus dem Wettbewerb ausgeschieden
Gemäß dem Reglement des Wettbewerbs erreichen die Erst- und Zweitplatzierten jeder der 12 Gruppen sowie die acht besten Drittplatzierten das Achtelfinale. Ob die U-17-Nationalmannschaft Usbekistans die nächste Runde erreicht, wird heute, am 27. November , nach Abschluss der restlichen Gruppenspiele endgültig feststehen.
Glauben Sie, dass die U-17 Usbekistan mit einer Tordifferenz von 8:7 und 3 Punkten als einer der besten Gruppendritten das Achtelfinale erreichen wird?
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