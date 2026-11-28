Im tropischen Schmetterlingsgarten in der türkischen Stadt Konya wird ein Schmetterling der Art Parides iphidamas ausgestellt, der sich durch sein außergewöhnliches Aussehen auszeichnet.

Diese in Mittel- und Südamerika beheimatete Schmetterlingsart ist normalerweise für ihre dunklen Farben bekannt. Die Flügel des im Garten entdeckten Exemplars weisen jedoch eine Kombination aus Dunkelorange, Rosa und hellem Creme auf. Dies unterscheidet ihn deutlich von anderen Schmetterlingen seiner Art.

Nachdem die Experten des Gartens den ungewöhnlich gefärbten Schmetterling entdeckt hatten, brachten sie ihn in einen speziellen Bereich, um ihn gesondert zu beobachten und zu schützen.

Ersten Vermutungen zufolge könnte diese Farbveränderung bei dem Schmetterling mit einer verringerten Menge des Pigments Melanin zusammenhängen. Melanin ist ein Pigment, das bei vielen Organismen eine wichtige Rolle bei der Farbbildung spielt.