Der 16-jährige Inder Raul John Adju hatte bei einem internationalen Treffen die Gelegenheit, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich zu begegnen. Der junge Unternehmer rückte in den Mittelpunkt des Interesses, nachdem er als Erinnerung an dieses Treffen ein Selfie mit Putin gemacht hatte.

Raul ist der Gründer der KI-Plattform „ThinkCraft“. Er wurde zu einer Veranstaltung eingeladen, an der die Präsidenten von Russland und Kasachstan teilnahmen und die junge Technologiebegeisterte aus verschiedenen Ländern zusammenbrachte.

Bei dem Treffen präsentierten die jungen Teilnehmer ihre Projekte und neuen technologischen Lösungen, die sie mithilfe künstlicher Intelligenz entwickelt haben. Dass der 16-jährige indische Unternehmer unter ihnen war, erregte besondere Aufmerksamkeit.

Das Foto von Raul mit dem russischen Staatschef verbreitete sich im Internet und löste unter den Nutzern lebhafte Diskussionen aus.