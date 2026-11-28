Fotos eines Hundes, der nach dem Scheren seines Kopfhaares ein ungewöhnliches Aussehen bekam, verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken. Die Bilder erregten in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit von Hunderttausenden Nutzern.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass der Körper, die Nase und die Mundpartie des Hundes mit dichtem schwarzem Fell bedeckt sind, während der obere Teil seines Kopfes komplett geschoren wurde. Dadurch hat sein Kopf eine seltsame Form angenommen, die an einen menschlichen Schädel erinnert.

Dieses Aussehen erinnerte viele an einen Videospielcharakter oder an außergewöhnliche Kreaturen aus Science-Fiction-Filmen.

Der Nutzer, der die Fotos veröffentlichte, schrieb scherzhaft: „Ich habe das Fell auf dem Kopf meines Hundes geschoren. Jetzt sieht er so seltsam aus, dass ich nachts nicht einmal schlafen kann.“

Der Beitrag wurde im Internet schnell populär und sammelte über 400.000 „Likes“.