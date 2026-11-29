Palmeiras gewinnt die Copa Libertadores nach Sieg gegen Estudiantes im Finale
Das prestigeträchtigste Vereinsfußballturnier Südamerikas, die Copa Libertadores, erlebte ein entscheidendes Finale. In der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, im legendären Estadio Centenario, besiegte der brasilianische Verein Palmeiras das argentinische Team von Estudiantes mit einem Ergebnis von 1:0. Ein einziges Tor von Ramón Sosa sicherte Palmeiras den Titel.
Ein spätes Tor zu Beginn der zweiten Halbzeit entschied das hart umkämpfte Finale. In der
52. Minute traf Ramón Sosa ins Tor von Estudiantes und bescherte dem brasilianischen Klub den wichtigen Sieg.
Damit gewinnt Palmeiras zum ersten Mal seit 2021 wieder die Copa Libertadores. Diese Trophäe markiert den vierten Titel in der Vereinsgeschichte (das Team hatte diesen prestigeträchtigen Pokal bereits 1999, 2020 und 2021 gewonnen).
Spielbericht und wichtige Statistiken des Finales
Statistiken
Offizielle Daten
Wettbewerb und Phase
Copa Libertadores, Finale
Austragungsort
Estadio Centenario — Montevideo, Uruguay
Spiel und Ergebnis
Palmeiras (Brasilien) — Estudiantes (Argentinien) 1:0
Torschütze
Ramón Sosa (52')
Die Titeljahre von Palmeiras
1999, 2020, 2021, 2026 (insgesamt 4 Titel)
Glauben Sie, dass Palmeiras nach dem vierten Gewinn der Copa Libertadores bei den kommenden Weltturnieren mit den europäischen Giganten mithalten kann?
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