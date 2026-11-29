Das prestigeträchtigste Vereinsfußballturnier Südamerikas, die Copa Libertadores, erlebte ein entscheidendes Finale. In der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, im legendären Estadio Centenario, besiegte der brasilianische Verein Palmeiras das argentinische Team von Estudiantes mit einem Ergebnis von 1:0. Ein einziges Tor von Ramón Sosa sicherte Palmeiras den Titel.

Ein spätes Tor zu Beginn der zweiten Halbzeit entschied das hart umkämpfte Finale. In der

52. Minute traf Ramón Sosa ins Tor von Estudiantes und bescherte dem brasilianischen Klub den wichtigen Sieg.

Damit gewinnt Palmeiras zum ersten Mal seit 2021 wieder die Copa Libertadores. Diese Trophäe markiert den vierten Titel in der Vereinsgeschichte (das Team hatte diesen prestigeträchtigen Pokal bereits 1999, 2020 und 2021 gewonnen).

Spielbericht und wichtige Statistiken des Finales

Statistiken Offizielle Daten Wettbewerb und Phase Copa Libertadores, Finale Austragungsort Estadio Centenario — Montevideo, Uruguay Spiel und Ergebnis Palmeiras (Brasilien) — Estudiantes (Argentinien) 1:0 Torschütze Ramón Sosa (52') Die Titeljahre von Palmeiras 1999, 2020, 2021, 2026 (insgesamt 4 Titel)

Glauben Sie, dass Palmeiras nach dem vierten Gewinn der Copa Libertadores bei den kommenden Weltturnieren mit den europäischen Giganten mithalten kann?

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