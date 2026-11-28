Der kasachische Meister aus Schymkent, „Ordabasi“, dessen Botschafter und bekannter Unternehmer Beibit Alibekov traf im Rahmen seines England-Besuchs den „Manchester City“- Verteidiger aus Usbekistan, Abdukodir Khusanov. Alibekov veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil Fotos mit dem usbekischen Fußballer.

EPL-Erfahrung und ein freundschaftliches Treffen

Dieses Treffen fand während einer Dienstreise von Vertretern des amtierenden kasachischen Meisters nach England statt. Die Delegation des Klubs aus Schymkent studiert die moderne Infrastruktur und die Organisationsstrukturen der Teams aus der englischen Premier League. Bemerkenswert ist, dass Beibit Alibekov zuvor bereits ein Foto mit dem Stürmer der kasachischen Nationalmannschaft, „Chelsea“, der sich beim Londoner Klub Dastan Satpayev von seiner Verletzung erholt, geteilt hatte.

Obwohl der Unternehmer keine Details zum Gespräch mit Khusanov verriet, verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken verschiedene Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen dem usbekischen Fußballer und „Ordabasi“. Es wird jedoch betont, dass keine offiziellen Verhandlungen stattgefunden haben – das Treffen verlief rein freundschaftlich und Abdukodir Khusanov überreichte den Gästen als Andenken ein signiertes Trikot.

Khusanovs Status in der EPL und die Geschichte von „Ordabasi“ im usbekischen Fußball

Kasachische Fußballfans und Medien verfolgen die Karriere des 22-jährigen usbekischen Verteidigers bei den „Citizens“ mit großem Interesse. Die glorreichen Momente in der Geschichte des Klubs aus Schymkent sind wiederum direkt mit den Namen usbekischer Spieler verbunden:

Kategorie Wichtige Informationen Teilnehmer des Treffens Abdukodir Khusanov („Manchester City“) und Beibit Alibekov (Botschafter des Klubs „Ordabasi“) Zweck des Treffens und Geschenk Studienreise der Delegation aus Schymkent zur EPL-Infrastruktur; Khusanov überreichte den Gästen ein signiertes Trikot als Geschenk Karriere von Abdukodir Khusanov Im Januar 2025 wechselte er von „Lens“ zu „Manchester City“ (der erste Usbeke in der Geschichte der EPL);sein Vertrag wurde letzten Sommer bis zum 30. Juni 2031 verlängert. „Ordabasi“ und der usbekische Fußball Im Jahr 2023 wurde der Klub erstmals kasachischer Meister (die Usbeken Shahboz Umarov und Bobur Abduxoliqov leisteten einen großen Beitrag dazu). Aktueller Status des Klubs aus Schymkent Meister der kasachischen Premier League 2026; in der nächsten Saison nimmt er an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil.

Wie trägt Ihrer Meinung nach die erfolgreiche Karriere von Abdukodir Khusanov bei „Manchester City“ und sein bis 2031 verlängerter Vertrag dazu bei, das Ansehen des zentralasiatischen Fußballs in Europa weiter zu stärken?

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