„Er ist nicht der Mensch, für den ihn viele halten“: Sneijder erinnert sich an gemeinsame Zeit mit Ronaldo bei Real
Der ehemalige Mittelfeldspieler des Real Madrid und der niederländischen Nationalmannschaft, Wesley Sneijder, äußerte sich warmherzig über seine gemeinsame Zeit mit dem portugiesischen Star Cristiano Ronaldo. Dies berichtete das Medium The Touchline. „Wir saßen immer zusammen hinten im Bus, er ist sehr humorvoll“
Der ehemalige niederländische Fußballer betonte, dass einige öffentliche Vorurteile über Ronaldo nicht der Wahrheit entsprechen, und hob besonders seine Bescheidenheit und Arbeitsmoral hervor:
„Er ist ein großartiger Mensch. Cristiano Ronaldo ist nicht der Mensch, für den ihn viele halten. Er war einer von uns, ein guter Junge. Wir saßen immer zusammen hinten im Bus und haben uns ununterbrochen unterhalten. Außerdem ist er sehr humorvoll!
Auch heute sehe ich ihn manchmal noch, er ist immer noch derselbe. Für mich ist er eine echte Legende. Ronaldo ist einer der besten Fußballer, die dieser Planet je gesehen hat. Wir sollten ihn mehr respektieren. Cristiano verdient vollen Respekt! Er kam immer als Erster zum Training und ging als Letzter.“
, sagteWesley Sneijder. Erinnerungen und Details der ZusammenarbeitStatistiken
Daten
Spieler
Wesley Sneijder
(ehemaliger Mittelfeldspieler von Real Madrid und der niederländischen Nationalmannschaft)
Gewürdigter Star Cristiano Ronaldo
Gemeinsame Zeit
Saison 2009/10
beim Verein
Real Madrid.Von Sneijder hervorgehobene Aspekte Humorvoller und aufrichtiger Mensch, ein Profi, der immer als Erster zum Training kommt und als Letzter geht. Quelle
The Touchline
Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die hohe Professionalität und Arbeitsmoral von
Cristiano Ronaldo
als Vorbild für die nächste Generation von Fußballern?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Freunden, die die interessantesten Erinnerungen an Fußballlegenden und die Geschichte von Real Madrid verfolgen! Krishtianu Ronalduning bunday yuksak professionalligi va mehnatsevarligi yosh avlod futbolchilari uchun qanchalik muhim o‘rnak bo‘lib xizmat qiladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli afsonalari hamda «Real Madrid» tarixiga oid eng qiziqarli xotiralarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
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