Der ehemalige Mittelfeldspieler des Real Madrid und der niederländischen Nationalmannschaft, Wesley Sneijder, äußerte sich warmherzig über seine gemeinsame Zeit mit dem portugiesischen Star Cristiano Ronaldo. Dies berichtete das Medium The Touchline. „Wir saßen immer zusammen hinten im Bus, er ist sehr humorvoll“

Der ehemalige niederländische Fußballer betonte, dass einige öffentliche Vorurteile über Ronaldo nicht der Wahrheit entsprechen, und hob besonders seine Bescheidenheit und Arbeitsmoral hervor:

„Er ist ein großartiger Mensch. Cristiano Ronaldo ist nicht der Mensch, für den ihn viele halten. Er war einer von uns, ein guter Junge. Wir saßen immer zusammen hinten im Bus und haben uns ununterbrochen unterhalten. Außerdem ist er sehr humorvoll!