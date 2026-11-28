Box-Weltcup: Abdurahmon Mahmudjonov unterliegt im Auftaktkampf gegen thailändischen Gegner
Die Stadt Taschkent ist Gastgeber der Finalrunde des Box-Weltcups. Bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb -65 kg trat der usbekische Athlet Abdurahmon Mahmudjonov in der Gewichtsklasse bis 65 kg gegen den erfahrenen thailändischen Boxer Bunjong Sinsirian.
Die Punktrichter entschieden sich für den thailändischen Boxer.
In dem über drei Runden gehenden Kampf zeigten beide Boxer vollen Einsatz. Am Ende werteten die Kampfrichter den Sieg einstimmig für den Thailänder, womit unser Landsmann 0:5 unterlag und das Turnier vorzeitig beenden musste.
Kampfprotokoll und Statistiken
Statistiken
Offizielle Daten
Wettbewerb und Ort
Box-Weltcup (Finalrunde) — Taschkent, Usbekistan
Runde und Gewichtsklasse
Erste Runde, Männer, -65 kg
Paarung
Abdurahmon Mahmudjonov (Usbekistan) — Bunjong Sinsiri (Thailand)
Kampfergebnis
0 : 5 (Bunjong Sinsiri siegte nach 3 vollen Runden)
Wie viele Goldmedaillen werden die usbekischen Boxer Ihrer Meinung nach in den anderen Gewichtsklassen bei der Finalrunde des Weltcups in Taschkent gewinnen?
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