Die Stadt Taschkent ist Gastgeber der Finalrunde des Box-Weltcups. Bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb -65 kg trat der usbekische Athlet Abdurahmon Mahmudjonov in der Gewichtsklasse bis 65 kg gegen den erfahrenen thailändischen Boxer Bunjong Sinsirian.

Die Punktrichter entschieden sich für den thailändischen Boxer.

In dem über drei Runden gehenden Kampf zeigten beide Boxer vollen Einsatz. Am Ende werteten die Kampfrichter den Sieg einstimmig für den Thailänder, womit unser Landsmann 0:5 unterlag und das Turnier vorzeitig beenden musste.