Der britische Kämpfer, der in seiner Profikarriere noch ungeschlagen ist, Muhammad Mokaev im Jahr 2024 UFC wurde trotz einer Serie von sieben Siegen aus der Organisation entlassen. Dennoch erklärte der 26-jährige Sportler, dass eine Rückkehr in die prestigeträchtigste Liga der Welt nicht sein Hauptziel sei.

«Ich habe alle ihre Kämpfer besiegt»

Mokaev betonte über seine Social-Media-Kanäle, dass er finanziell außerhalb der UFC deutlich bessere Bedingungen habe, und gab folgendes Statement ab:

«Ehrlich gesagt, habe ich davon geträumt, der jüngste UFC-Champion zu werden, aber jetzt ist es mir egal, da ich außerhalb der Organisation zehnmal mehr verdiene. Ich habe alle ihre Kämpfer besiegt, und das, obwohl ich nicht einmal auf dem Höhepunkt meiner Karriere war», — schrieb er Muhammad Mokaev.

Zur Erinnerung: In seinem letzten Kampf unter der Flagge der UFC gewann Mokaev einstimmig nach Punkten gegen Manel Kape und sicherte sich den Sieg (derzeit wird erwartet, dass Kape im Januar um den Titel im Fliegengewicht kämpft). Nach seinem Abgang aus der Organisation erzielte der Kämpfer aus Dagestan in seiner Profikarriere weitere vier Siege und Brave CF gewann den Meisterschaftsgürtel.