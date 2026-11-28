In Genf, Schweiz, geht der Kampf um die Schachkrone bei der FIDE-Weltmeisterschaft in die heiße Phase. Auch in der vierten Partie zwischen dem usbekischen Großmeister Javohir Sindorov und dem amtierenden Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju einigten sich beide Seiten auf ein Unentschieden.

Dreifache Stellungswiederholung nach 34 Zügen führt zum Remis

In dieser Begegnung spielte der amtierende Champion Gukesh Dommaraju mit Weiß, während unser Landsmann Javohir Sindorov mit Schwarz agierte. Nach einer vorsichtigen und hochpräzisen Partie endete das Spiel nach dem 34. Zug aufgrund einer dreifachen Stellungswiederholung mit einem Remis.

Damit steht es nach vier gespielten Partien im Match um die Weltmeisterschaft wieder unentschieden, 2:2 im Gesamtergebnis.