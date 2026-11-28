Kampf um die Schachkrone: Javohir Sindorov und Gukesh spielen auch in der vierten Partie remis
In Genf, Schweiz, geht der Kampf um die Schachkrone bei der FIDE-Weltmeisterschaft in die heiße Phase. Auch in der vierten Partie zwischen dem usbekischen Großmeister Javohir Sindorov und dem amtierenden Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju einigten sich beide Seiten auf ein Unentschieden.
Dreifache Stellungswiederholung nach 34 Zügen führt zum Remis
In dieser Begegnung spielte der amtierende Champion Gukesh Dommaraju mit Weiß, während unser Landsmann Javohir Sindorov mit Schwarz agierte. Nach einer vorsichtigen und hochpräzisen Partie endete das Spiel nach dem 34. Zug aufgrund einer dreifachen Stellungswiederholung mit einem Remis.
Damit steht es nach vier gespielten Partien im Match um die Weltmeisterschaft wieder unentschieden, 2:2 im Gesamtergebnis.
Spielprotokoll und Details zur nächsten Partie
Statistiken
Offizielle Informationen
Turnier und Ort
FIDE-Weltmeisterschaft — Genf, Schweiz
Teilnehmer
Javohir Sindorov (Usbekistan) — Gukesh Dommaraju (Indien)
Farben der 4. Partie
Gukesh (Weiß) — Sindorov (Schwarz)
Ergebnis der 4. Partie
0,5 : 0,5 (Remis durch dreifache Stellungswiederholung nach 34 Zügen)
Gesamtstand
2 : 2 (nach 4 Partien)
Nächste 5. Partie
Morgen, Sonntag, 29. November, beginnt um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit
Glauben Sie, dass Javohir Sindorov in der fünften Partie morgen um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit den Vorteil der weißen Steine nutzen und in Führung gehen kann?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Nachricht mit allen, die den Kampf von Javohir Sindorov um die Weltmeisterschaft verfolgen!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…