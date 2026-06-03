Prototyp eines Überschall-Passagierflugzeugs in Russland in Entwicklung

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Prototyp eines Überschall-Passagierflugzeugs in Russland in Entwicklung

In Russland wird an einem Prototyp eines Überschall-Passagierflugzeugs der neuen Generation gearbeitet. Dies teilte Wadim Badecha, Leiter der Vereinigten Flugzeugbau-Gesellschaft (UAC), in einem Interview mit der Agentur TASS mit. Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet .

Ihm zufolge hat das Projekt die Berechnungsphase bereits abgeschlossen und ist in die praktische Umsetzung übergegangen. Die Arbeiten finden derzeit nicht nur auf dem Papier, sondern direkt an der Konstruktion und den Bauteilen, also „in Metall“, statt. Das Zentrale Aerohydrodynamische Institut Schukowski arbeitet in Zusammenarbeit mit der UAC an dem Projekt.

Experten gehen davon aus, dass solche Linienflugzeuge in Zukunft bei Fluggesellschaften auf großes Interesse stoßen könnten. Schätzungen zufolge könnte die Flotte dieses Flugzeugtyps zukünftig mehrere Dutzend Einheiten umfassen. Die Hauptnachfrage wird voraussichtlich von Geschäfts- und Erstklasspassagieren ausgehen.

Zur Erinnerung: Im April dieses Jahres hat das Institut eine Konstruktion für ein vielversprechendes Überschallflugzeug patentieren lassen. Diese Technologie ermöglicht es, Überschallknalle und den Lärmpegel in Flughafennähe zu reduzieren.

RusslandLuftfahrtTechnologieFlugzeugUAC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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