Amazon zeigt KI-generierte Bilder in Suchergebnissen an

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Amazon zeigt KI-generierte Bilder in Suchergebnissen an

Amazon hat angekündigt, dass seine Shopping-App künftig KI-generierte Produktbilder basierend auf Suchanfragen der Nutzer anzeigt. Diese Neuerung wirft Fragen zur Nützlichkeit synthetischer Bilder auf einer Plattform für reale Produkte auf. Laut einem Blogbeitrag hilft diese Funktion Käufern, Artikel zu finden, nach denen sie suchen, deren genaue Bezeichnung sie aber nicht kennen. Techcrunch.com berichtet .

Wie funktioniert das neue System? Wenn ein Nutzer beispielsweise eine Anfrage eingibt, erscheinen unter den Autovervollständigungsvorschlägen KI-generierte Produktbilder in verschiedenen Stilen. Sucht man nach „blau kariertem Kleid“, zeigt das System visuelle Varianten von Kleidern mit unterschiedlichen Längen und Ärmeln an. Durch Auswahl eines dieser Bilder gelangt man über Amazons visuelle Suchtechnologie zu einer Liste realer Produkte, die genau diesem Stil entsprechen.

Experten halten diesen Ansatz jedoch für etwas seltsam. Erstens könnte er Käufer irreführen: Nutzer könnten enttäuscht sein, wenn sie genau das abgebildete Produkt kaufen möchten, es aber in den Ergebnissen nicht finden. Zweitens bleibt unklar, warum synthetische Bilder nötig sind, wenn die Seite bereits Millionen echter Produktfotos enthält.

Amazon integriert derzeit aktiv KI in seine Plattform. Zuvor hatte das Unternehmen Funktionen wie KI-gestützte Rezensionzusammenfassungen, kurze Audio-Rezensionen und Amazon Lens Live eingeführt. Zudem hat Alexa for Shopping, das Sprach- und Textanfragen besser versteht, kürzlich den Rufus-KI-Chatbot ersetzt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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