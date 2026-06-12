NVIDIA nimmt Bestellungen aus China für neue Vera-Prozessoren entgegen

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NVIDIA nimmt Bestellungen aus China für neue Vera-Prozessoren entgegen

NVIDIA hat bekannt gegeben, dass die neuen Vera-CPUs für KI-Rechenzentren ab August für chinesische Kunden bereitstehen werden. Laut Reuters nimmt das Unternehmen bereits Bestellungen für diese Chips entgegen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im vergangenen Oktober erklärte NVIDIA-CEO Jensen Huang, dass der Marktanteil des Unternehmens in China aufgrund von US-Exportbeschränkungen und Pekings Streben nach technologischer Unabhängigkeit auf nahezu null gesunken sei. Es wird jedoch erwartet, dass die neuen Vera-Chips die Situation ändern werden.

Quellen zufolge zeigen chinesische Kunden großes Interesse am ersten eigenständigen Vera-Prozessor, den NVIDIA speziell für KI-Systeme entwickelt hat, die Aufgaben autonom ausführen. Der Chip befindet sich nun in der Serienfertigung.

Der Vera-Prozessor ist für Rechenprozesse durch KI-Agenten konzipiert. Laut NVIDIA arbeitet er 1,8-mal schneller als vergleichbare Prozessoren der Konkurrenz, was einen großen Vorteil bei der Verarbeitung komplexer Algorithmen bietet.

Bei der Vorstellung des Vera-Projekts äußerte Jensen Huang die Hoffnung, dass es zum nächsten milliardenschweren Geschäft des Unternehmens wird. Er prognostiziert sogar, dass Vera-Prozessoren beliebter werden könnten als die berühmten GeForce-Grafikprozessoren des Unternehmens.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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