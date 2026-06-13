Großprojekt zur Schaffung einer "künstlichen Sonne" in den USA gestartet

General Atomics hat in Zusammenarbeit mit dem US-Energieministerium mit der Entwicklung einer einzigartigen Testanlage für Fusionsenergie begonnen. Die neue Einrichtung namens Blanket Component Test Facility (BCTF) wird die weltweit erste spezialisierte Anlage für den großmaßstäblichen Test von Blankets sein, einem der wichtigsten Elemente zukünftiger Fusionskraftwerke. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl Fusionsenergie als nahezu unerschöpfliche Quelle sauberer Energie gilt, ist die Schaffung eines industriellen Reaktors weitaus komplexer, als nur heißes Plasma einzuschließen. Die Innenwände des Reaktors müssen extremen Temperaturen und hochenergetischen Teilchenströmen standhalten. Diese Aufgabe übernehmen spezielle Module, die um das Plasma herum angeordnet sind – die Blankets. Sie absorbieren Wärme, leiten sie zur Stromerzeugung an ein Kühlsystem weiter und sind an der Produktion von Tritium beteiligt, dem Hauptbrennstoff für die Fusion.

Der zukünftige BCTF-Komplex wird es Ingenieuren ermöglichen, die Effizienz der Wärmeabfuhr dieser Systeme zu testen und die Stabilität der Brennstoffproduktion unter realen Kraftwerksbedingungen zu überprüfen. Das Projekt vereint renommierte wissenschaftliche und industrielle Partner wie das Idaho National Laboratory, das japanische Unternehmen Kyoto Fusioneering und die University of California.

Die Testanlage wird im Magnet Technologies Center von General Atomics in San Diego angesiedelt sein. Es ist erwähnenswert, dass an diesem Standort zuvor das zentrale Solenoid für ITER, den weltweit größten experimentellen Fusionsreaktor, der derzeit in Frankreich gebaut wird, hergestellt wurde. Das neue Projekt dient dazu, technische Risiken zu reduzieren und den Prozess zur Schaffung kommerzieller Fusionskraftwerke erheblich zu beschleunigen.