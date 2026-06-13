FBI baut eine spezielle Stadt zur Simulation von Cyberangriffen

·36·Technologie
FBI baut eine spezielle Stadt zur Simulation von Cyberangriffen

Das US Federal Bureau of Investigation (FBI) hat auf seinem Campus in Huntsville, Alabama, eine künstliche Stadt mit einer Fläche von über 2.000 Quadratmetern vorgestellt. Dieses Projekt dient dazu, Strafverfolgungsbehörden die Simulation realer Cyberangriffe und praktische Ermittlungsübungen zu ermöglichen. Ziel ist es, Ermittler im Umgang mit modernsten Verbraucher- und Unternehmenstechnologien in einer sicheren Umgebung zu schulen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Komplex namens Kinetic Cyber Range wurde im Februar 2025 eröffnet und umfasst voll ausgestattete Häuser, ein Hotel, eine Tankstelle, einen Supermarkt, ein Gerichtsgebäude, ein Krankenhaus und ein Kraftwerk. Alle Geräte und Systeme in der Stadt funktionieren wie im echten Leben, werden jedoch streng kontrolliert, damit simulierte Angriffe das Gelände nicht verlassen.

Der Komplex verfügt zudem über ein Rechenzentrum mit mehr als 200 physischen Servern. Es laufen Systeme unter Windows und Linux, was Ermittlern hilft, Fähigkeiten für Durchsuchungen und Untersuchungen in realen Unternehmensumgebungen zu entwickeln. Laut FBI haben sich seit der Eröffnung bereits über 1.400 Fachkräfte dort weitergebildet.

Die Stadt ermöglicht auch die Simulation von Ransomware-Angriffen und deren Folgen, wie etwa kritische Situationen beim Ausfall von Krankenhaussystemen. Dies lehrt Ermittler, in Hochdrucksituationen, in denen Menschenleben auf dem Spiel stehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus spielt die Kinetic Cyber Range eine wichtige Rolle bei der Ausbildung von Experten für digitale Forensik. Ermittler lernen Methoden, um Sicherheitssysteme von Geräten bekannter Hersteller wie Apple oder Google zu umgehen und Daten zu extrahieren. Solche Werkzeuge sind in der Tech-Welt oft umstritten, da sie Schwachstellen ausnutzen, die den Geräteherstellern nicht bekannt sind.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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