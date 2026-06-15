Chinesische Tech-Giganten wenden sich von NVIDIA-Chips ab und setzen auf den lokalen Markt

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Chinesische Tech-Giganten wenden sich von NVIDIA-Chips ab und setzen auf den lokalen Markt

Große chinesische Technologieunternehmen, darunter der TikTok-Eigentümer ByteDance, reduzieren ihre Abhängigkeit von der US-amerikanischen NVIDIA-Corporation bei der Entwicklung von AI-Systemen drastisch. Infolge der Schritte Pekings in Richtung technologischer Unabhängigkeit bildet sich im Land rasch eine Kette lokaler Chips und Beschleuniger. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters verhandelt ByteDance derzeit mit dem in Shanghai ansässigen Unternehmen Iluvatar CoreX über den Kauf von GPUs. Diese Chips sind für den Inferenzprozess von AI-Modellen konzipiert. Sollte der Deal zustande kommen, wird Iluvatar CoreX nach Giganten wie Huawei und Cambricon der dritte große lokale Chip-Lieferant für ByteDance.

Der Aufstieg lokaler Hersteller

Nicht nur ByteDance, sondern auch andere chinesische Technologieführer konzentrieren sich auf den Binnenmarkt, während die Beschränkungen für ausländische Technologien zunehmen. Insbesondere die von Baidu entwickelten Kunlunxin-Chips werden derzeit erfolgreich in der Infrastruktur von Tencent eingesetzt. Dies zeigt, dass der Markt für AI-Beschleuniger in China nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ wächst.

Statistischen Daten zufolge haben chinesische Chiphersteller bereits fast 41 % des Marktes für Server-Beschleuniger im Land erobert. Dies bedeutet, dass globale Marktführer wie NVIDIA in einer ihrer wichtigsten Regionen Marktanteile verlieren. Die von den USA verhängten Exportbeschränkungen haben chinesische Unternehmen dazu gezwungen, nach Alternativen zu suchen und in eigene Entwicklungen zu investieren.

Strategie der technologischen Unabhängigkeit

Die Regierung in Peking verfolgt seit langem eine Politik zur Verringerung des Risikos einer Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten in strategisch wichtigen Sektoren. AI-Chips spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage der modernen Wirtschaft und Sicherheit bilden. Obwohl die von lokalen Unternehmen angebotenen Lösungen bei der Leistung leicht hinter NVIDIA-Produkten zurückbleiben, sind ihre Verfügbarkeit und politische Sicherheit zu den entscheidenden Faktoren geworden.

Diese Prozesse sind auch für Nutzer und IT-Fachleute in Usbekistan von Bedeutung. Solche Veränderungen auf dem globalen Chipmarkt könnten in Zukunft die Preise für Gadgets und Cloud-Dienste beeinflussen und zu einer weiteren Verbreitung chinesischer Technologien in unserer Region führen. Obwohl NVIDIA derzeit seine Führungsposition behauptet, wird erwartet, dass Chinas Aktivität in diesem „Chip-Krieg“ das globale Gleichgewicht verändern wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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