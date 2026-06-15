Amazfit, ein etablierter Akteur auf dem Markt für intelligente Geräte, hat offiziell seine neue Flaggschiff-Uhr Cheetah 2 Pro für Sportler und professionelle Läufer vorgestellt. Das Gerät besticht nicht nur durch seine Robustheit, sondern auch durch hochtechnologische Materialien und einen langlebigen Akku. Laut ixbt.com ist das neue Modell bereits in den GUS-Märkten in den Verkauf gegangen. Ixbt.com berichtet .

Das Gehäuse der Amazfit Cheetah 2 Pro ist aus einer Titanlegierung der Klasse 5 und einem hochfesten Polymer gefertigt. Dies stellt sicher, dass die Uhr sowohl leicht als auch extrem widerstandsfähig ist. Das Gesamtgewicht des Geräts beträgt nur 46 Gramm, was für Marathonläufer keinerlei Unbehagen bei der Bewegung verursacht.

Technische Daten und Bildschirmqualität

Die Uhr ist mit einem 1,32-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln ausgestattet. Besonders hervorzuheben ist, dass die maximale Helligkeit des Bildschirms 3000 nits erreicht. Dieser Wert ermöglicht es, die Informationen auf dem Display selbst an sonnigsten Tagen problemlos zu lesen. Die Oberfläche des Bildschirms ist durch kratzfestes Saphirglas geschützt.

Das Gerät bietet Sportlern ein umfassendes Analysesystem. Es gibt über 170 Sportmodi, die nicht nur das Laufen, sondern auch Krafttraining und Erholungsprozesse des Organismus überwachen. Mithilfe integrierter Sensoren werden die Herzfrequenz und der Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) kontinuierlich überwacht.

Akkulaufzeit und Preis

Die Akkukapazität beträgt 540 mAh und garantiert den Betrieb in folgenden Modi:

Normaler Nutzungsmodus — bis zu 20 Tage;

Aktive Nutzung — bis zu 7 Tage;

Kontinuierliches GPS — bis zu 29 Stunden.

Zudem verfügt die Uhr über eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM, was eine sichere Nutzung bei Regen oder beim Schwimmtraining ermöglicht. Über den integrierten Lautsprecher und das Mikrofon können Benutzer auch Anrufe entgegennehmen.

Derzeit wird die Amazfit Cheetah 2 Pro auf dem russischen Markt für etwa 38 Tausend Rubel (ca. 400 US-Dollar) verkauft. Es wird erwartet, dass dieses Modell in Kürze auch in großen Einzelhandelsgeschäften und Online-Marktplätzen in Usbekistan erscheinen wird, was eine großartige Nachricht für lokale Sportbegeisterte sein wird.