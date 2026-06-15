Forscher des New Jersey Institute of Technology haben einen bedeutenden Durchbruch in der Vorhersage der Sonnenaktivität bekannt gegeben. Zum ersten Mal in der Geschichte ist es Wissenschaftlern gelungen, die ersten Anzeichen eines extrem starken Flares mehrere Stunden vor seinem Eintreten zu identifizieren. Diese Entdeckung könnte eine neue Ära in der Weltraumwettervorhersage und dem Schutz der technologischen Infrastruktur auf der Erde einläuten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Als Forschungsobjekt wurde ein Flare der Klasse X9 gewählt, der am 3. Oktober 2024 auftrat. Zur Information: Ereignisse der X-Klasse gelten als die stärksten Explosionen auf der Sonne und sind gefährlich, da sie Funkunterbrechungen verursachen, den Betrieb von Satelliten beeinträchtigen und starke geomagnetische Stürme auf der Erde auslösen können.

Die IRIS-Sonde der NASA spielte bei diesem wissenschaftlichen Erfolg eine entscheidende Rolle. Während sich der Flare vorbereitete, beobachtete das Gerät aufmerksam eine aktive Region auf der Sonnenoberfläche. Infolgedessen erhielten die Wissenschaftler fast fünf Stunden kontinuierliche Beobachtungsdaten vor Beginn des Ereignisses. Laut ixbt.com zeigten Analysen, dass drei Stunden vor dem Flare signifikante Änderungen in der aktiven Region begannen.

Geheimnisvolle Signale vor dem Flare

Wissenschaftler stellten eine Zunahme der Strahlungsintensität, eine Beschleunigung der Plasmabewegung und eine Verstärkung der Turbulenzen fest. Am interessantesten ist, dass die Forscher abnormale periodische Schwingungen identifizierten. Einige Signale wiederholten sich alle 7–10 Minuten, andere alle 18–21 Minuten. All diese Signale wurden an dem Punkt beobachtet, an dem gegensätzliche Magnetfelder kollidierten — dort, wo sich die Energie des zukünftigen Flares ansammelt.

Laut dem Forschungsleiter Luis Seifritz war das unerwartetste Ergebnis, wie früh diese Anzeichen auftraten und wie lange sie anhielten. Zuvor konnten solche Prozesse nur fragmentarisch beobachtet werden. Insbesondere 15–20 Minuten vor der Explosion nahmen die Plasmaturbulenzen stark zu und der Ausstoß von Materie wurde aktiv. Es wird vermutet, dass genau in diesem Moment der Prozess der Freisetzung riesiger magnetischer Energie in Gang gesetzt wird.

Ein wichtiger Schritt für die zukünftige Sicherheit

Bisher basieren diese Schlussfolgerungen nur auf der Analyse eines einzigen Ereignisses. Die Wissenschaftler müssen Daten anderer großer Sonnenflares untersuchen, um die Hypothese zu bestätigen. Sollte sich dieses Muster bestätigen, ergibt sich in Zukunft die Möglichkeit, Frühwarnsysteme für Sonnenstürme zu entwickeln.

Eine genauere Vorhersage des Weltraumwetters ist in folgenden Bereichen von entscheidender Bedeutung:

Schutz von orbitalen Satelliten und Kommunikationssystemen;

Schutz der Energieinfrastruktur vor unerwarteten Spannungsspitzen;

Gewährleistung der Sicherheit von Luftfahrt- und Navigationsdiensten;

Planung der Aktivitäten von Astronauten im offenen Weltraum.

Solche Forschungen sind auch unter den Bedingungen Usbekistans wichtig, da starke geomagnetische Stürme nicht nur technische Geräte, sondern auch die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung beeinflussen können. Im Zeitalter moderner Technologien hilft die Kenntnis der Sonnenaktivität einige Stunden im Voraus, potenzielle wirtschaftliche Schäden zu vermeiden.