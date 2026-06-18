Blue Origin stellt neuen Weltraumrekord auf: BE-7 Triebwerk lief 41 Minuten

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Blue Origin stellt neuen Weltraumrekord auf: BE-7 Triebwerk lief 41 Minuten

Jeff Bezos' Unternehmen Blue Origin hat einen gewaltigen technologischen Durchbruch in der Weltraumexploration erzielt. Das vom Unternehmen entwickelte BE-7 Raketentriebwerk stellte bei Tests einen absoluten Rekord unter flüssigkeitsbetriebenen Turbopumpentriebwerken auf, indem es 2.500 Sekunden (über 41 Minuten) lang ununterbrochen lief. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Schritt für die kommenden Mondmissionen der NASA. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Dave Limp, dem Leiter von Blue Origin, arbeitete das Triebwerk während der Tests stabil mit einem Schub von 10.000 Pound-force (ca. 4,5 Tonnen). Dieses Ergebnis beweist nicht nur die technologische Stabilität, sondern auch die Haltbarkeit von Raumfahrzeugen der nächsten Generation. Dieser Rekord wurde von der Publikation ixbt.com ausführlich beleuchtet.

Space Shuttle Rekord übertroffen

Es ist anzumerken, dass der vorherige Rekord dem RS-25 Triebwerk des berühmten Space Shuttle Systems gehörte. Bei Tests im Jahr 1988 lief dieses Triebwerk 2.017 Sekunden lang. Basierend auf vergangenen Erfahrungen gelang es den Ingenieuren von Blue Origin, diesen Wert um fast 8 Minuten zu verbessern, was zeigt, wie weit die moderne Ingenieurskunst fortgeschritten ist.

Das BE-7 Triebwerk wird voraussichtlich ein Kernbestandteil des Blue Moon Mondlanders werden. Obwohl ein kontinuierlicher Betrieb von 41 Minuten bei realen Missionen nicht erforderlich sein mag, sind solche extremen Tests notwendig, um die Zuverlässigkeit der Konstruktion zu prüfen. Dieser Prozess liefert den Ingenieuren wertvolle Daten über den Zustand des Triebwerks unter höchsten Belastungen.

Die schwierigsten Phasen für Raketentriebwerke sind in der Regel das Starten, das Abschalten und die Änderung des Schubkrafts. Der Betrieb im stabilen Modus reduziert den Verschleiß der Teile dank des regenerativen Kühlsystems. Dennoch zeigt der stetige Betrieb über 2.500 Sekunden, dass das Wärmemanagement und das Kraftstofffördersystem des Triebwerks perfekt funktionieren.

Das Blue Moon Programm wird in Zusammenarbeit mit der NASA durchgeführt und wird den Transport von Fracht und Besatzungen zur Erschließung des Mondes übernehmen. Das Team von Blue Origin bewertet diesen Rekord als Beginn einer neuen Ära in der Raumfahrtindustrie. Die Unternehmensleitung dankte in ihrer Mitteilung allen Ingenieuren, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Dieser Erfolg hat auch wissenschaftliche Bedeutung für Länder wie Usbekistan, in denen das Interesse an Weltraumtechnologien wächst. Solche technologischen Wettläufe auf globaler Ebene tragen dazu bei, die Kosten für Weltraumflüge zu senken und das Sicherheitsniveau zu erhöhen.

Blue OriginNASABlue MoonRaketeTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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