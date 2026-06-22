Cybersicherheits-Giganten im Visier: Klue-Plattform-Einbruch führt zu Datenleck

Die in Vancouver ansässige Marketing-Intelligence-Plattform Klue wurde Opfer eines Cyberangriffs, bei dem vertrauliche Daten von Kunden gestohlen wurden, darunter einige der weltweit größten Cybersicherheitsunternehmen. Dieser Vorfall verdeutlicht erneut das Risiko eines "Single Point of Failure" in der modernen IT-Infrastruktur, bei dem die Kompromittierung eines einzigen Anbieters Dutzende großer Konzerne schädigt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet es.

Berichten zufolge hat die Cyberkriminellen-Gruppe Icarus die Verantwortung für den Angriff übernommen. Auf ihrer speziellen Website droht die Gruppe, die gestohlenen Daten am Montag im offenen Netz zu veröffentlichen, falls das Unternehmen das geforderte Lösegeld nicht zahlt. Klue hat bisher nicht offengelegt, wie viele seiner hunderten Kunden genau betroffen sind.

Bekannte Marken unter den Opfern

Die Liste der Unternehmen, die den Diebstahl ihrer Daten infolge des Angriffs bestätigt haben, ist beträchtlich. Darunter befinden sich Marktführer im Bereich Cybersicherheit und Software:

HackerOne

Snyk

Recorded Future

Jamf

OneTrust

Tanium

Gong

Vertreter von Klue erklärten, dass Hacker am 12. Juni über ein "Legacy Credential" (veraltete Zugangsdaten) erfolgreich in das System eingedrungen sind. Diese Daten standen im Zusammenhang mit einem Integrationstool, das die Cloud-Daten der Kunden mit den Klue-Konten verknüpft. Infolgedessen erhielten die Kriminellen Zugriff auf Datenbanken wie Salesforce.

Risikoumfang und ergriffene Maßnahmen

Die gestohlenen Daten bestehen hauptsächlich aus Geschäftskontakten. Dazu gehören Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Jobtitel und einige Kontodaten der Kunden. Experten glauben, dass solche Informationen die Grundlage für komplexere Phishing-Angriffe in der Zukunft bilden könnten.

In letzter Zeit ist eine Zunahme von Angriffen auf Vermittlungsplattformen wie Gainsight und Salesloft zu beobachten. Hacker streben höhere Gewinne an, indem sie ein einziges zentrales System kompromittieren, das die Schlüssel hunderter Unternehmen speichert. Beispielsweise verliefen die jüngsten Vorfälle im Zusammenhang mit Snowflake und Tanstack nach einem ähnlichen Szenario.

Klue hat derzeit CrowdStrike, einen führenden Experten im Bereich Cybersicherheit, beauftragt, die Situation zu untersuchen und die Folgen zu beheben. Um die Kundendaten zu schützen, wurden alle externen Integrationen vorübergehend deaktiviert. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen darüber, ob das Lösegeld an die Hacker gezahlt wird.