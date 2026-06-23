Apple- und Tesla-Zulieferer Tata Electronics Opfer eines Cyberangriffs

Tata Electronics, einer der größten Technologiegiganten Indiens, hat offiziell einen schweren Cybervorfall im Zusammenhang mit einem Datenleck in seinen Systemen bestätigt. Das Unternehmen ist ein wichtiger Partner für weltweit führende Marken wie Apple und Tesla. Diese Sicherheitslücke hat Besorgnis über die Stabilität der Lieferkette auf dem globalen Elektronikmarkt ausgelöst. Dies berichtete Techcrunch.com berichtet .

Das Unternehmen sah sich gezwungen, die Situation zu klären, nachdem eine Datenbank von 630 GB, die angeblich Tata Electronics gehört, in Hackerforen zum Verkauf angeboten wurde. Laut TechCrunch übersteigt die Anzahl der gestohlenen Dateien 204.000. Erste Analysen deuten darauf hin, dass die durchgesickerten Daten Spezifikationen für Apple-Produktkomponenten und vertrauliche Dokumente zu den Produktionsprozessen von Tesla enthalten könnten.

Sicherheitslücke und ihr Ausmaß

Nach Angaben des Cybersicherheitsexperten Rajshekhar Rajaharia gelangten Outlook-E-Mail-Korrespondenzen, SAP-Systemdaten und interne Dokumente im Zusammenhang mit den Großkunden des Unternehmens in die Hände von Hackern. Ein Vertreter von Tata Electronics gab an, dass vor einigen Wochen eine Systemstörung festgestellt und sofort Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Die Unternehmensleitung betont, dass dieser Vorfall keine Auswirkungen auf die Produktionsprozesse hatte.

Dennoch weigerte sich das Unternehmen, offenzulegen, welche Art von Daten genau gestohlen wurde und wie viele Personen personenbezogene Daten gefährdet sind. Die Agentur Reuters berichtet, dass Tata Electronics die Mitarbeiter in seinen iPhone-Montagewerken über den Cyberangriff informiert hat. Zudem wird berichtet, dass Hacker eine hohe Summe an Lösegeld vom Unternehmen fordern.

Ein Schlag für Indiens technologische Ambitionen

Tata Electronics wurde 2020 gegründet und nimmt eine zentrale Rolle in Indiens Strategie ein, ein globales Zentrum für die Elektronik- und Halbleiterproduktion zu werden. Das Unternehmen arbeitet mit Giganten wie Apple, ASML, Intel und Qualcomm zusammen und spielt eine wichtige Rolle bei der Diversifizierung der Produktionskapazitäten außerhalb Chinas. Im Jahr 2023 drang das Unternehmen durch den Kauf von Wistron- und Pegatron-Werken schnell in den iPhone-Produktionsmarkt ein.

Dieser Cyberangriff ist eine ernsthafte Warnung nicht nur für Tata Electronics, sondern auch für seine globalen Partner. Apple hat bereits eine eigene Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Tesla hatte 2024 einen Vertrag über die Lieferung von Halbleitern mit Tata unterzeichnet. Bisher haben beide Unternehmen von einer offiziellen Stellungnahme abgesehen.

Cybersicherheitsanalysten warnen, dass solche Vorfälle in Zukunft die Preise und Lieferzeiten von High-Tech-Geräten beeinflussen könnten. Diese Nachricht ist auch für usbekische Verbraucher wichtig, da viele Smartphones und technischen Geräte auf unserem Markt genau in indischen Fabriken montiert werden.