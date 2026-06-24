EcoFlow stellt intelligentes Energiesparsystem vor: Stream 5000 und OASIS 3.0 Plattform

EcoFlow, ein führendes Unternehmen im Bereich Energieunabhängigkeit und Technologien für erneuerbare Energien, hat revolutionäre Lösungen für Haushalte angekündigt. Die Hauptneuheiten der Präsentation waren die Energiespeichergeräte der zweiten Generation Stream, die aktualisierte Management-Plattform OASIS 3.0 und der KI-Assistent EcoBot. Diese Technologien zielen darauf ab, den Stromverbrauch im Haushalt automatisch zu optimieren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Flaggschiff der neuen Serie, das Modell Stream 5000, ist mit einem Akku mit einer Kapazität von 5024 Wh ausgestattet und für den Betrieb mit Solarmodulen bis zu 5000 W ausgelegt. Das Gerät verfügt über vier MPPT-Controller, die eine maximale Effizienz bei der Nutzung von Solarenergie ermöglichen. Laut ixbt.com kann das System bis zu 3000 W Leistung in das Hausnetz einspeisen, was ausreicht, um einen Großteil der Haushaltsgeräte zu versorgen.

Modulares Design und intelligente Steuerung

Die Ingenieure von EcoFlow haben bei der neuen Generation besonderes Augenmerk auf Design und Platzierung gelegt. Die Akkublöcke der Stream 2-Serie können nun vertikal installiert werden. Diese modulare Konstruktion ermöglicht eine erhebliche Platzersparnis im Haus, was besonders für Nutzer von Balkon-Solarsystemen wichtig ist.

Im Bereich der Software stellt die OASIS 3.0 Plattform einen echten technologischen Sprung dar. Das System sammelt nicht mehr nur Energie, sondern verwaltet sie intelligent. Es analysiert Stromtarife, Wettervorhersagen und die täglichen Gewohnheiten des Nutzers. Beispielsweise kann das System an einem sonnigen Tag Energie speichern und deren Nutzung in Stunden mit hohen Stromtarifen vorschlagen.

EcoBot und das Energie-Ökosystem der Zukunft

Eine weitere interessante Neuerung ist EcoBot, ein KI-basierter Sprachassistent. Mit seiner Hilfe können Nutzer das Energiesystem über Sprachbefehle steuern, Einstellungen ändern und Informationen über den aktuellen Status abrufen, ohne die mobile App zu öffnen. Diese Technologie macht das Energiemanagement im Haushalt einfacher und intuitiver.

EcoFlow stellte außerdem Neuheiten für andere Segmente vor:

Eine neue Batterie mit 8 kWh Kapazität für das Ocean 2 System;

Die A-Series Energiespeicherlinie für Gewerbe- und Industrieunternehmen;

Modelle mit geringerer Leistung wie Stream 3000 und Stream AC 5000.

Unter den Bedingungen Usbekistans, einer Region mit vielen sonnigen Tagen, können solche kompakten und intelligenten Systeme nicht nur in Privathäusern, sondern auch auf Balkonen von Mehrfamilienhäusern effektiv eingesetzt werden. Dies ermöglicht die Senkung der Stromkosten und bietet eine alternative Quelle bei Netzausfällen.

Der Verkauf des Stream 5000 Geräts beginnt am 12. August. In der ersten Phase wird die Neuheit zu Sonderpreisen ab 1299 Euro erhältlich sein. Die breite Markteinführung des Geräts auf dem Weltmarkt ist für September dieses Jahres geplant.