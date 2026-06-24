Russlands Avtotor-Werk bringt neue Charge von Amberavto A5 Elektroautos heraus

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Russlands Avtotor-Werk bringt neue Charge von Amberavto A5 Elektroautos heraus

Das Automobilwerk Avtotor in Kaliningrad hat mit der Auslieferung einer neuen Charge von Amberavto A5 Elektroautos begonnen, die unter seiner eigenen Privatmarke hergestellt werden. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in der Elektrifizierungsstrategie der russischen Automobilindustrie; das Unternehmen plant, bis Ende 2026 insgesamt 3.500 Einheiten dieses Modells zu produzieren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Modell Amberavto A5 ist das Flaggschiff der Marke und zeichnet sich durch moderne technische Daten aus. Laut ixbt.com ist das Elektroauto mit einem Elektromotor mit 160 PS ausgestattet. Als Energiequelle des Fahrzeugs dient eine Traktionsbatterie mit einer Kapazität von 63 kWh. Diese Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 520 Kilometern mit einer einzigen vollständigen Ladung, was ein ausreichender Wert für Stadt- und Überlandfahrten ist.

Neue Farbpalette und Designansatz

Parallel zur Produktion der neuen Charge hat die Marke auch das äußere Erscheinungsbild der Autos aktualisiert. Der Amberavto A5 wird nun in sechs einzigartigen Farben angeboten. Die Bezeichnungen basieren auf regionalen und technologischen Symbolen und umfassen:

  • Baltic Pearl;
  • Black Amber;
  • Sky Sapphire;
  • Mint Breeze;
  • Sea Crystal;
  • Digital Steel.
Diese Farbpalette dient dazu, die ästhetische Attraktivität des Modells zu steigern und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu sichern. Avtotor erweitert nicht nur das Produktionsvolumen, sondern auch die visuellen Lösungen, die dem Geschmack der Verbraucher entsprechen.

Umsatzwachstum und Erweiterung des Händlernetzwerks

Laut Unternehmensbericht verzeichnen die Verkäufe von Autos unter der Marke Amberavto ein steiles Wachstum. Insbesondere wurden bis Ende 2025 1.126 Elektroautos verkauft, was das Sechsfache des Wertes von 2024 ist. Diese Dynamik deutet auf eine steigende Nachfrage nach Elektroautos auf dem russischen Markt hin.

Derzeit verfügt die Marke über 15 offizielle Vertragshändler in 10 russischen Großstädten, darunter Moskau, Sankt Petersburg, Kasan und Kaliningrad. In naher Zukunft wird die Eröffnung neuer Verkaufs- und Servicestellen in Städten wie Stawropol, Woronesch und Ufa erwartet. Dies ermöglicht eine Verbesserung der Servicequalität für Kunden und eine Erweiterung der regionalen Reichweite der Marke.

Aus Sicht des usbekischen Marktes ist die Aktivität der russischen Industrie in dieser Richtung bemerkenswert, während Elektroautos in der Region immer populärer werden. Obwohl es bisher keine offiziellen Informationen über den Export dieses Modells gibt, bleiben technologische Änderungen und die Preispolitik in den Nachbarmärkten ein interessantes Thema für lokale Verbraucher und Experten.

AmberavtoAvtotorElektroautoTechnologieRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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