Die globale Logistik- und Versandbranche steht derzeit vor einem ernsthaften Problem: Die Fälle von Frachtverlusten und Diebstählen während des Transports zwischen Häfen oder Verteilzentren nehmen zu. Während Kriminelle immer komplexere Methoden anwenden, hat Samsara eine innovative Lösung für dieses Problem angeboten. Das Unternehmen kündigte das neue Samsara Tracking Label an, ein Gerät in der Größe einer Visitenkarte, das an jeder Sendung angebracht werden kann. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Obwohl diese neue Technologie wie ein einfaches Versandetikett aussieht, enthält sie eine kompakte Zink-Batterie und ein Bluetooth Low Energy (BLE) Modul. In einem exklusiven Interview mit TechCrunch betonte Samsara-Vizepräsident David Gal, dass dieses Label eine Echtzeit-Standortverfolgung der Fracht ermöglicht und, was am wichtigsten ist, für den Einmalgebrauch konzipiert ist.

Technologischer Vorsprung und Netzwerkfunktionen

Der Hauptunterschied und Vorteil des Samsara Tracking Labels liegt in seiner Integration in das bestehende Ökosystem des Unternehmens. Samsara hat über Jahre hinweg ein weltweites Netzwerk aus Millionen von Sensoren und Kameras aufgebaut. Das neue Label nutzt genau diese Infrastruktur: Jedes Samsara-Gerät auf der Straße empfängt das Signal eines nahegelegenen Labels und sendet dessen präzise Koordinaten an das System.

Frühere Geräte wie der Asset Tag waren wesentlich größer und teurer, sodass ihr Einsatz wirtschaftlich nur bei extrem wertvoller Fracht sinnvoll war. Zudem mussten die alten Geräte nach der Lieferung zurückgewonnen werden. Das neue Tracking Label ist so günstig und kompakt, dass es selbst an Einmalsendungen mit durchschnittlichem Wert angebracht werden kann.

Sicherheit und logistische Kontrolle

Frachtdiebstahl verursacht nicht nur materiellen Schaden, sondern schadet auch dem Markenruf. Beispielsweise zeigte das kürzliche Verschwinden von 24.000 Tequila-Flaschen des Prominenten Guy Fieri deutlich die Lücken in der Logistikkette auf. Die von Samsara angebotene Lösung dient genau dazu, diese „schwarzen Löcher“ zu schließen.

Das Unternehmen nutzt sein Netzwerk nicht nur zur Verfolgung, sondern auch für andere Zwecke. Das im Mai vorgestellte Ground Intelligence Toolset ermöglicht es, Schlaglöcher und Gefahrenzonen auf Straßen mithilfe von AI in Echtzeit zu identifizieren. Die neuen smarten Labels sind die logische Fortsetzung dieses intelligenten Systems und machen den Logistikprozess vollständig transparent.

Solche Technologien sind auch für Länder mit hohem Transit- und Logistikpotenzial wie Usbekistan sehr wichtig. Die Gewährleistung der Frachtsicherheit und das Monitoring in Echtzeit steigern das Vertrauen in internationalen Handelsbeziehungen. Lösungen wie das Samsara Tracking Label werden in Zukunft die Versandkosten senken und Verluste verhindern.