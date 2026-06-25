Tests der aktualisierten russischen SJ-100 entering Endphase

·43·Technologie
Tests der aktualisierten russischen SJ-100 entering Endphase

Das Testprogramm für das Passagierflugzeug SJ-100, eines der wichtigsten Projekte der russischen Luftfahrtindustrie und vollständig aus inländischen Komponenten gefertigt, hat die Endphase erreicht. Die Zertifizierungsprozesse für dieses Flugzeug werden voraussichtlich im Herbst dieses Jahres abgeschlossen. Dies gab Kirill Kuznetsov, Chefkonstrukteur des SJ-100-Programms bei Yakovlev, bekannt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut TASS verlaufen die Arbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme des Flugzeugs und zur Formalisierung aller erforderlichen Dokumente gemäß dem festgelegten Zeitplan. Experten weisen darauf hin, dass das Flugzeug bis Herbst 2026 alle technischen Inspektionen und Tests durchlaufen und das Flugzertifikat erhalten soll. Dies ist ein großer Schritt in der Importsubstitutionsstrategie für die russische Zivilluftfahrt.

Testumfang und technischer Status

Bisher wurden etwa 80 Prozent des Flugtestprogramms der SJ-100 abgeschlossen. Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt fast 400 Flüge durchgeführt, davon 200 komplexe Tests, die direkt mit dem Zertifizierungsprozess zusammenhängen. Diese Kennzahlen sind von großer Bedeutung für die Überprüfung der technischen Zuverlässigkeit des Flugzeugs und der Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards.

Kürzlich besichtigte der russische Präsident Wladimir Putin diese Flugzeuge der neuen Generation während seines Besuchs im M.M. Gromov Flugforschungsinstitut in Schukowski. Während der Demonstration wurden neben der SJ-100 auch Informationen über vielversprechende Projekte wie die Il-114-300 und MS-21 gegeben. Diese Modelle sollen die Hauptstützen bei der Modernisierung der russischen Luftflotte bilden.

Bedeutung für die Regionalluftfahrt

Der Erfolg des SJ-100-Projekts könnte nicht nur für Russland, sondern auch für die Luftfahrtmärkte Zentralasiens, einschließlich Usbekistans, von Interesse sein. Diese Art von Flugzeugen, die für Regionalflüge konzipiert sind, zeichnet sich durch geringe Betriebskosten und Eignung für Kurzstreckenflüge aus. Wenn das Flugzeug alle Tests erfolgreich besteht, könnten sich in Zukunft neue Möglichkeiten zur Erweiterung der Luftverbindungen mit Nachbarstaaten eröffnen.

Laut Chefkonstrukteur Kirill Kuznetsov wurden alle Systeme des Flugzeugs, einschließlich der Triebwerke und der Bordelektronik, von inländischen Herstellern entwickelt. Dies dient der Sicherstellung der Stabilität der Luftfahrtindustrie unter externen Sanktionen. Derzeit arbeiten Ingenieure und Flugbesatzungen daran, die verbleibenden 20 Prozent der Testarbeiten schnellstmöglich abzuschließen.

Zur Erinnerung: Die SJ-100 ist eine verbesserte Version des vorherigen Sukhoi Superjet 100 Modells, die von ausländischen Komponenten befreit wurde. Ihre erfolgreichen Flüge werden ein wichtiger Indikator für den Nachweis der technologischen Unabhängigkeit der russischen Luftfahrtindustrie sein.

LuftfahrtSJ-100TechnologieFlugzeugRussland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

NASA Perseverance bestätigt komplexe organische Verbindungen auf dem MarsNASA Perseverance bestätigt komplexe organische Verbindungen auf dem MarsHeute, 01:25KI-Kosten geraten außer Kontrolle: Große Unternehmen führen Einschränkungen einKI-Kosten geraten außer Kontrolle: Große Unternehmen führen Einschränkungen einHeute, 01:20Russlands vollständig lokalisiertes SJ-100 Flugzeug wird 2027 zertifiziertRusslands vollständig lokalisiertes SJ-100 Flugzeug wird 2027 zertifiziertHeute, 00:54Slate wählt neuen Batterietyp für erschwinglichen Elektro-PickupSlate wählt neuen Batterietyp für erschwinglichen Elektro-PickupHeute, 00:29OpenAI stellt ersten Jalapeno-Prozessor vor: Ein ernsthafter Konkurrent für NVIDIAOpenAI stellt ersten Jalapeno-Prozessor vor: Ein ernsthafter Konkurrent für NVIDIAGestern, 23:54Xiaomi stellt kompakte Mijia Portable Coffee Machine für Kaffee unterwegs vorXiaomi stellt kompakte Mijia Portable Coffee Machine für Kaffee unterwegs vorGestern, 22:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt