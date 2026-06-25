Das Testprogramm für das Passagierflugzeug SJ-100, eines der wichtigsten Projekte der russischen Luftfahrtindustrie und vollständig aus inländischen Komponenten gefertigt, hat die Endphase erreicht. Die Zertifizierungsprozesse für dieses Flugzeug werden voraussichtlich im Herbst dieses Jahres abgeschlossen. Dies gab Kirill Kuznetsov, Chefkonstrukteur des SJ-100-Programms bei Yakovlev, bekannt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut TASS verlaufen die Arbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme des Flugzeugs und zur Formalisierung aller erforderlichen Dokumente gemäß dem festgelegten Zeitplan. Experten weisen darauf hin, dass das Flugzeug bis Herbst 2026 alle technischen Inspektionen und Tests durchlaufen und das Flugzertifikat erhalten soll. Dies ist ein großer Schritt in der Importsubstitutionsstrategie für die russische Zivilluftfahrt.

Testumfang und technischer Status

Bisher wurden etwa 80 Prozent des Flugtestprogramms der SJ-100 abgeschlossen. Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt fast 400 Flüge durchgeführt, davon 200 komplexe Tests, die direkt mit dem Zertifizierungsprozess zusammenhängen. Diese Kennzahlen sind von großer Bedeutung für die Überprüfung der technischen Zuverlässigkeit des Flugzeugs und der Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards.

Kürzlich besichtigte der russische Präsident Wladimir Putin diese Flugzeuge der neuen Generation während seines Besuchs im M.M. Gromov Flugforschungsinstitut in Schukowski. Während der Demonstration wurden neben der SJ-100 auch Informationen über vielversprechende Projekte wie die Il-114-300 und MS-21 gegeben. Diese Modelle sollen die Hauptstützen bei der Modernisierung der russischen Luftflotte bilden.

Bedeutung für die Regionalluftfahrt

Der Erfolg des SJ-100-Projekts könnte nicht nur für Russland , sondern auch für die Luftfahrtmärkte Zentralasiens, einschließlich Usbekistans, von Interesse sein. Diese Art von Flugzeugen, die für Regionalflüge konzipiert sind, zeichnet sich durch geringe Betriebskosten und Eignung für Kurzstreckenflüge aus. Wenn das Flugzeug alle Tests erfolgreich besteht, könnten sich in Zukunft neue Möglichkeiten zur Erweiterung der Luftverbindungen mit Nachbarstaaten eröffnen.

Laut Chefkonstrukteur Kirill Kuznetsov wurden alle Systeme des Flugzeugs, einschließlich der Triebwerke und der Bordelektronik, von inländischen Herstellern entwickelt. Dies dient der Sicherstellung der Stabilität der Luftfahrtindustrie unter externen Sanktionen. Derzeit arbeiten Ingenieure und Flugbesatzungen daran, die verbleibenden 20 Prozent der Testarbeiten schnellstmöglich abzuschließen.

Zur Erinnerung: Die SJ-100 ist eine verbesserte Version des vorherigen Sukhoi Superjet 100 Modells, die von ausländischen Komponenten befreit wurde. Ihre erfolgreichen Flüge werden ein wichtiger Indikator für den Nachweis der technologischen Unabhängigkeit der russischen Luftfahrtindustrie sein.