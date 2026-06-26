YouTube Shorts aktualisiert: Videowiedergabe-Geschwindigkeit und neues Interface

Die zu Google gehörende Plattform YouTube hat eine Reihe wichtiger Updates für ihren Kurzvideo-Dienst Shorts angekündigt. Nutzer haben nun die Möglichkeit, Videos mit doppelter Geschwindigkeit anzusehen, um Online-Inhalte schneller zu konsumieren. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Nutzererfahrung auf der Plattform intuitiver und komfortabler zu gestalten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch ermöglicht die neue Funktion, die Wiedergabegeschwindigkeit (playback speed) von Shorts-Videos zu erhöhen. Unternehmensvertreter erklären, dass diese Neuerung es den Nutzern ermöglicht, Informationen schneller aufzunehmen oder die interessantesten Teile eines Videos in kürzerer Zeit zu finden. Die ohnehin kurzen Videos benötigen nun noch weniger Zeit.

Änderungen am Interface und "Clear Screen"-Modus

Auch am Interface von YouTube Shorts gibt es deutliche Veränderungen. Insbesondere wurde auf den traditionellen "Dislike"-Button verzichtet. Stattdessen müssen Nutzer nun die Funktionen "Nicht interessiert" oder "Kanal nicht empfehlen" verwenden, um unerwünschte Inhalte einzuschränken. Zudem wird anstelle des "Like"-Buttons nun ein Herz-Emoji eingeführt.

Eine weitere bemerkenswerte Neuerung ist der sogenannte "Clear Screen mode" (Bildschirm-Reinigungsmodus). Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Texte und Symbole auf dem Bildschirm vorübergehend ausgeblendet. Dies ermöglicht es dem Zuschauer, das Video ohne ablenkende Elemente vollständig und klar zu betrachten. Dies dürfte besonders bei visuell anspruchsvollen Inhalten sehr nützlich sein.

Wachstumszahlen des Shorts-Segments

Obwohl YouTube etwas später als TikTok und Instagram Reels in den Kurzvideo-Markt eingestiegen ist, konnte Shorts in kurzer Zeit ein riesiges Publikum gewinnen. Laut dem CEO Neal Mohan erreichen die täglichen Aufrufe von Shorts durchschnittlich 200 Milliarden. Diese Zahl zeigt, dass sich die Wette der Plattform auf dieses Format auszahlt.

Interessanterweise wird Shorts nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Smart-TVs immer beliebter. Studien zeigen, dass Nutzer monatlich über 2 Milliarden Stunden Kurzvideos auf großen Bildschirmen ansehen. Die Updates werden schrittweise für alle Nutzer ausgerollt, ein genaues Datum für die vollständige Einführung wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.