US-Regierung hebt Verbot des KI-Modells Claude Mythos 5 auf

Die US-Regierung hat die Blockierung des Claude Mythos 5 Modells aufgehoben, das von Anthropic entwickelt wurde und als eines der leistungsstärksten KI-Systeme der Welt gilt. Infolge dieser Entscheidung kann das Unternehmen seine Technologie nun über 100 amerikanischen Institutionen, darunter Großkonzerne und Regierungsbehörden, zur Verfügung stellen. Dieser Schritt wird als wichtiger strategischer Akt zur Entspannung der Spannungen zwischen der Donald Trump-Administration und dem Tech-Giganten gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Vor zwei Wochen hatte die US-Regierung Exportkontrollen für das Mythos-Modell eingeführt. Damals warnten Amazon und eine Reihe anderer Partner, dass das System von böswilligen Akteuren „gehackt“ und für gefährliche Zwecke missbraucht werden könnte. Im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen wurde nicht nur Mythos, sondern auch sein etwas schwächeres Pendant, das Fable 5 Modell, blockiert. Während über das Schicksal des Fable 5 Modells noch keine offiziellen Informationen vorliegen, schreiten die Verhandlungen in eine positive Richtung voran.

Sicherheitsprotokolle und Regierungszusammenarbeit

US-Handelsminister Howard Lutnick betonte in einem Brief an Tom Brown, den Chefexperten für Rechensysteme bei Anthropic, dass die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung des Modells getroffen wurden. Das Ministerium stellte fest, dass durch intensive tägliche Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Unternehmen erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Künftig erhalten nur noch „vertrauenswürdige Partner“ Zugang zu diesem hochtechnologischen Modell.

Gemäß der Vereinbarung hat sich Anthropic verpflichtet, eng mit der US-Regierung bei der Veröffentlichung von KI-Modellen, der Festlegung von Standards und der Entwicklung spezieller Softwareprotokolle zusammenzuarbeiten. Solche Kontrollmechanismen sind für die Gewährleistung der nationalen Sicherheit und den Erhalt der technologischen Überlegenheit von entscheidender Bedeutung.

Wettbewerb und globale Beschränkungen

Interessanterweise stellte OpenAIs, der Hauptkonkurrent von Anthropic, am selben Tag, an dem Claude Mythos 5 freigegeben wurde, sein neuestes GPT-5.6 Modell vor. OpenAI beschränkte die Bereitstellung dieses Modells jedoch ebenfalls auf eine begrenzte Anzahl von staatlich zugelassenen Partnern. Dies deutet darauf hin, dass der Wettlauf im Bereich der KI nun nicht mehr nur über technologische Möglichkeiten, sondern unter staatlicher Aufsicht geführt wird.

Zur Erinnerung: Die Trump-Administration hatte Anthropic zuvor befohlen, die Nutzung der Modelle Fable 5 und Mythos 5 für alle ausländischen Staatsbürger zu verbieten. Als Reaktion darauf sperrte das Unternehmen den weltweiten Zugang zu diesen Modellen vollständig. Bisher gelten die neuen Erleichterungen nur für ausgewählte Organisationen innerhalb der USA; Beschränkungen für internationale Nutzer könnten bestehen bleiben.

Experten sind der Meinung, dass die unter staatlicher Aufsicht erfolgende Öffnung leistungsstarker Modelle wie Claude Mythos 5 die zukünftige Entwicklungstrajektorie der KI definieren wird. Dieser Prozess ist ein Versuch, ein sensibles Gleichgewicht zwischen technologischen Innovationen und nationalen Sicherheitsinteressen zu finden.