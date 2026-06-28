Wie Technologie unser Leben bedeutungslos und langweilig macht

In der modernen Welt haben wir mehr Annehmlichkeiten als je zuvor, doch wir denken selten darüber nach, was wir dafür opfern. Der bekannte Autor, Designer und Akademiker Ian Bogost greift dieses Thema in seinem neuen Buch „The Small Stuff: How to Lead a More Gratifying Life“ auf. Er argumentiert, dass die von Silicon Valley geschaffenen „Convenience-Technologien“ uns von der physischen Welt und den emotionalen Freuden des Alltags entfremden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Bogosts Ideen formten sich nach seinem Artikel im The Atlantic über Schaltgetriebe. Der Autor stellt fest, dass mit dem Übergang in das Zeitalter der Elektroautos die physische und mechanische Verbindung zum Fahren vollständig verloren geht. Dies ist nicht nur der Verlust eines technischen Details, sondern Teil eines Prozesses der „Dematerialisierung“, also eines Verlusts an Körperlichkeit in der Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt.

Der Zusammenprall von Komfort und Emotionen

Heute öffnen sich Türen automatisch, Sensoren steuern das Licht und Smartphones erleichtern uns alle Aufgaben. In einem Interview mit ixbt.com bezeichnet Ian Bogost diesen Prozess als den Verlust der „Textur“ des Lebens. Je weniger wir mit der Physik und der materiellen Welt in Berührung kommen, desto geringer wird unsere Lebenszufriedenheit. Technologie isoliert uns von der Welt und macht sie zu einem bloßen Bild hinter einem Bildschirm.

Der Autor gibt zu, dass er der ständigen Kritik am Silicon Valley überdrüssig ist. Er glaubt, dass wir nicht darauf warten müssen, dass globale Probleme wie Kapitalismus oder soziale Ungleichheit gelöst werden. Gewöhnliche Menschen können ihr Leben schon jetzt wieder mit Sinn füllen, indem sie die kleinen Dinge des Alltags genießen, wie etwa die Zubereitung eines einfachen Mittagessens oder körperliche Arbeit. Dieser Prozess geschieht durch „die kleinen Dinge“ (the small stuff).

Der Reiz des Alltags

Bogost hat sich lange gefragt, warum Menschen von einfachen Dingen wie Toastern oder Eiskaffee so fasziniert sind. Er kommt zu dem Schluss, dass das gewöhnliche Leben sehr attraktiv ist, weil es uns ein Gefühl von Authentizität vermittelt. Die digitale Welt, die uns von Tech-Giganten präsentiert wird, kann dieses Gefühl nicht bieten.

Der Artikel betont, dass dieses Problem nicht nur im Westen, sondern weltweit relevant wird. Während Smartphones und automatisierte Dienste in unser Leben eindringen, entfernen wir uns von traditioneller physischer Interaktion und Arbeit. Bogosts Buch fordert uns auf, innezuhalten und die materielle Welt um uns herum wieder wahrzunehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Werk „The Small Stuff“ nicht dazu aufruft, vollständig auf Technologie zu verzichten, sondern ein Gleichgewicht im Umgang mit ihr zu finden. Apple- oder Google-Produkte, die uns Komfort bieten, werden weiterhin Teil unseres Lebens bleiben, doch das wahre Lebensgefühl bleibt mit der physischen Welt verbunden.