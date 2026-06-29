KI ersetzt Anwälte: Großer Gerichtssieg in Großbritannien errungen

Im britischen Gerichtssystem hat sich eines der bedeutendsten Ereignisse der Rechtsgeschichte ereignet. Die Anwaltskanzlei Garfield AI gab einen Gerichtssieg in einem Fall bekannt, der fast vollständig von künstlicher Intelligenz (KI) vorbereitet wurde. Dies wurde als der weltweit erste bekannte Fall verzeichnet, in dem ein System alle komplexen Vorbereitungen für einen Rechtsstreit unabhängig durchführte und letztlich den Sieg des Klägers sicherte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In dem Gerichtsverfahren ging es um den Versuch der HR-Spezialistin Tamires Kamal Takidir, eine Forderung in Höhe von 7.000 Pfund Sterling von ihrem Arbeitgeber einzutreiben. Laut Klägerin wäre die Beauftragung traditioneller Anwälte wirtschaftlich nicht rentabel gewesen, da die Servicegebühren die zu erwartende Summe hätten übersteigen können. Stattdessen nutzte sie den Service von Garfield AI und gab lediglich 400 Pfund Sterling für die Erstellung der Dokumente aus.

Welche Aufgaben hat die KI übernommen?

Das von Garfield AI entwickelte System übernahm die enorme Menge an Arbeit, die normalerweise von Junior-Anwälten und Rechtsanwaltsfachangestellten erledigt wird. Laut ixbt.com führte die künstliche Intelligenz folgende Prozesse durch:

Erstellung von Klageschriften und prozessualen Materialien;

Analyse der Gegenklage des Beklagten;

Sammlung und Systematisierung der Beweismittel;

Vorbereitung von vier Zeugenaussagen.

Alle Dokumente für die dreistündige Verhandlung am Wandsworth County Court in London wurden exakt von der KI zusammengestellt. Obwohl der Anwalt Dominik Lee die Interessen des Mandanten im Gerichtssaal vertrat, betonte er ausdrücklich, dass das System den Fall mit höchster Präzision und Effizienz vorbereitet habe. Nach Ansicht des Anwalts liegen die direkte Kommunikation und die rhetorische Kunst zwar noch in menschischer Hand, doch in der technischen Vorbereitung sei die KI konkurrenzlos.

Philip Yang, einer der Gründer von Garfield AI, betonte, dass diese Entscheidung ein Wendepunkt für die Verbesserung des Zugangs zu einer gerechten Rechtsprechung sein wird. Jedes Jahr verzichten Tausende von Kleinunternehmen und Freiberuflern aufgrund der hohen Kosten für Anwälte darauf, ihre Rechte einzufordern. Die neue Technologie beseitigt diese Barriere.

Es ist anzumerken, dass Garfield AI im April 2025 eine offizielle Lizenz der britischen Aufsichtsbehörde für Rechtsdienstleistungen erhalten hat. Die Plattform ist primär auf kleine Zivilstreitigkeiten zwischen 30 und 10.000 Pfund spezialisiert. Im Gegensatz zu einfachen Chatbots handelt es sich um einen professionellen digitalen Juristen, der auf Basis englischer Rechtsnormen und spezieller Verfahren geschult wurde.

Dieser Erfolg stellt das Vertrauen in die Branche nach den jüngsten KI-Fehlern großer Anwaltskanzleien wieder her. Wenn solche Systeme weiterhin ihre Zuverlässigkeit beweisen, wird erwartet, dass der Rechtsschutz für kleine Unternehmen und Privatpersonen in naher Zukunft um ein Vielfaches günstiger und zugänglicher wird.