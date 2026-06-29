KI ersetzt Anwälte: Großer Gerichtssieg in Großbritannien errungen

·33·Technologie
KI ersetzt Anwälte: Großer Gerichtssieg in Großbritannien errungen

Im britischen Gerichtssystem hat sich eines der bedeutendsten Ereignisse der Rechtsgeschichte ereignet. Die Anwaltskanzlei Garfield AI gab einen Gerichtssieg in einem Fall bekannt, der fast vollständig von künstlicher Intelligenz (KI) vorbereitet wurde. Dies wurde als der weltweit erste bekannte Fall verzeichnet, in dem ein System alle komplexen Vorbereitungen für einen Rechtsstreit unabhängig durchführte und letztlich den Sieg des Klägers sicherte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In dem Gerichtsverfahren ging es um den Versuch der HR-Spezialistin Tamires Kamal Takidir, eine Forderung in Höhe von 7.000 Pfund Sterling von ihrem Arbeitgeber einzutreiben. Laut Klägerin wäre die Beauftragung traditioneller Anwälte wirtschaftlich nicht rentabel gewesen, da die Servicegebühren die zu erwartende Summe hätten übersteigen können. Stattdessen nutzte sie den Service von Garfield AI und gab lediglich 400 Pfund Sterling für die Erstellung der Dokumente aus.

Welche Aufgaben hat die KI übernommen?

Das von Garfield AI entwickelte System übernahm die enorme Menge an Arbeit, die normalerweise von Junior-Anwälten und Rechtsanwaltsfachangestellten erledigt wird. Laut ixbt.com führte die künstliche Intelligenz folgende Prozesse durch:

  • Erstellung von Klageschriften und prozessualen Materialien;
  • Analyse der Gegenklage des Beklagten;
  • Sammlung und Systematisierung der Beweismittel;
  • Vorbereitung von vier Zeugenaussagen.
Alle Dokumente für die dreistündige Verhandlung am Wandsworth County Court in London wurden exakt von der KI zusammengestellt. Obwohl der Anwalt Dominik Lee die Interessen des Mandanten im Gerichtssaal vertrat, betonte er ausdrücklich, dass das System den Fall mit höchster Präzision und Effizienz vorbereitet habe. Nach Ansicht des Anwalts liegen die direkte Kommunikation und die rhetorische Kunst zwar noch in menschischer Hand, doch in der technischen Vorbereitung sei die KI konkurrenzlos.

Philip Yang, einer der Gründer von Garfield AI, betonte, dass diese Entscheidung ein Wendepunkt für die Verbesserung des Zugangs zu einer gerechten Rechtsprechung sein wird. Jedes Jahr verzichten Tausende von Kleinunternehmen und Freiberuflern aufgrund der hohen Kosten für Anwälte darauf, ihre Rechte einzufordern. Die neue Technologie beseitigt diese Barriere.

Es ist anzumerken, dass Garfield AI im April 2025 eine offizielle Lizenz der britischen Aufsichtsbehörde für Rechtsdienstleistungen erhalten hat. Die Plattform ist primär auf kleine Zivilstreitigkeiten zwischen 30 und 10.000 Pfund spezialisiert. Im Gegensatz zu einfachen Chatbots handelt es sich um einen professionellen digitalen Juristen, der auf Basis englischer Rechtsnormen und spezieller Verfahren geschult wurde.

Dieser Erfolg stellt das Vertrauen in die Branche nach den jüngsten KI-Fehlern großer Anwaltskanzleien wieder her. Wenn solche Systeme weiterhin ihre Zuverlässigkeit beweisen, wird erwartet, dass der Rechtsschutz für kleine Unternehmen und Privatpersonen in naher Zukunft um ein Vielfaches günstiger und zugänglicher wird.

Künstliche IntelligenzGarfield AIGerichtTechnologieGroßbritannien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple bereitet neue M5 Ultra und M7 Ultra Chips für Mac Studio vorApple bereitet neue M5 Ultra und M7 Ultra Chips für Mac Studio vorHeute, 22:57KI-Ranking-Führer Arena wird zum 100-Millionen-Dollar-BusinessKI-Ranking-Führer Arena wird zum 100-Millionen-Dollar-BusinessHeute, 22:54Eine neue Ära der Programmierung: Cursor veröffentlicht mobile App zur Steuerung von Code-AgentenEine neue Ära der Programmierung: Cursor veröffentlicht mobile App zur Steuerung von Code-AgentenHeute, 22:24Faraday Future patentiert neue Technologie zur Steigerung der Effizienz von HybridfahrzeugenFaraday Future patentiert neue Technologie zur Steigerung der Effizienz von HybridfahrzeugenHeute, 22:22WhatsApp ermöglicht Kommunikation ohne TelefonnummerWhatsApp ermöglicht Kommunikation ohne TelefonnummerHeute, 22:00Energiekrisenrisiko in den USA: KI-Aufstieg und neue Beschränkungen kollidierenEnergiekrisenrisiko in den USA: KI-Aufstieg und neue Beschränkungen kollidierenHeute, 21:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt