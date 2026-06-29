Faraday Future patentiert neue Technologie zur Steigerung der Effizienz von Hybridfahrzeugen

Das US-Unternehmen Faraday Future hat ein Patent für ein neues Getriebesystem erhalten, das revolutionäre Änderungen in der Welt der Hybridfahrzeuge bringen soll. Das Patent Nr. 12.630.004 ist für elektrische Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerung (EREV) konzipiert und verändert das Funktionsprinzip von Verbrennungsmotor und Elektromotoren grundlegend. Diese Technologie dient dazu, die Energieeffizienz von Hybridsystemen erheblich zu steigern und gleichzeitig deren Kosten zu senken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal der neuen Architektur besteht darin, dass der Verbrennungsmotor (ICE), der elektrische Generator und die Antriebsräder unabhängig voneinander arbeiten können. Laut ixbt.com gibt es bei herkömmlichen Hybridsystemen eine strikte mechanische Verbindung zwischen allen Elementen, während die Ingenieure von Faraday Future eine flexible Leistungsverteilung unter Verwendung mehrerer Wellen und Kupplungen entwickelt haben. Dies ermöglicht eine freie Steuerung des Energiestroms je nach Fahrbedingungen.

Technologische Vorteile und Betriebsmodi

Spezialisten von Faraday Future betonen, dass der Motor im neuen System mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen kann. Insbesondere kann er das Fahrzeug direkt antreiben, elektrische Energie zum Laden der Batterie erzeugen oder in Verbindung mit dem Elektromotor maximale Leistung bereitstellen. Bei Bedarf werden alle Energiequellen gebündelt, um die dynamischen Leistungsmerkmale des Fahrzeugs auf das höchste Niveau zu heben.

Das Unternehmen nannte folgende Vorteile dieses Schemas:

Erhöhte Zuverlässigkeit durch verringerte mechanische Komplexität des Getriebes;

Senkung der Produktionskosten;

Optimierung des Kraftstoff- und Stromverbrauchs;

Vergrößerung der Reichweite mit einer einzigen Ladung und Tankfüllung.

Diese Entwicklung ist Teil der 2025 von Faraday Future vorgestellten AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain) Plattform. Diese Plattform zielt darauf ab, mithilfe von AI gesteuerte Hybridsysteme zu schaffen. Für Regionen mit stark schwankendem Klima, wie Usbekistan, könnte diese Technologie sehr nützlich sein, da sie eine rationelle Nutzung einer zusätzlichen Energiequelle ermöglicht, wenn die Batterieeffizienz bei Kälte sinkt.

Es ist anzumerken, dass es sich bisher nur um ein Patent handelt. Die Erteilung eines Patents bedeutet nicht die sofortige Einführung der Technologie in die Massenproduktion. Faraday Future muss die Effizienz dieses Systems unter realen Straßenbedingungen noch beweisen und es in Serienmodelle integrieren. Dennoch schafft diese Erfindung die Grundlage dafür, dass Hybridfahrzeuge in Zukunft günstiger und zuverlässiger werden.