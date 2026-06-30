Größtes Leak in der Geschichte von Apple: iPhone 18 Pro Details im Darknet

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Größtes Leak in der Geschichte von Apple: iPhone 18 Pro Details im Darknet

Die Apple Corporation wurde einem der schwersten Cyberangriffe ihrer Geschichte ausgesetzt. Vertrauliche Daten, die aus den Systemen von Tata Electronics, einem der wichtigsten Partner von Apple in Indien, gestohlen wurden – darunter Blaupausen des noch nicht vorgestellten iPhone 18 Pro und eine Lieferantenliste – wurden im Darknet veröffentlicht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Reuters hat eine Hackergruppe namens World Leaks über 200.000 Dateien von Tata Electronics erbeutet. Diese Dokumente enthalten Komponenten zukünftiger Flaggschiff-Geräte von Apple, die produzierenden Werke und sogar Fotos aus den Testphasen der Geräte. Dieser Vorfall könnte für Apple nicht nur den Verlust von Geschäftsgeheimnissen bedeuten, sondern auch zu einer Abkühlung der Beziehungen zu strategischen Partnern führen.

Vertrauliche Daten und Komponentenliste

Unter den gestohlenen Dokumenten offenbaren mindestens sechs große Dateien vollständig den internen Aufbau des iPhone 18 Pro. Darin ist aufgeführt, welche Unternehmen die Mikrochips der Hauptplatine, die Batteriekapazität und die Kameramodule liefern. Normalerweise schließt Apple extrem strenge Geheimhaltungsvereinbarungen mit seinen Lieferanten ab, und die Offenlegung dieser Informationen bietet Wettbewerbern und Herstellern von Plagiaten eine große Chance.

In der Datenbank wurden nicht nur iPhone-Daten, sondern auch Zeichnungen von Ersatzteilen für einen weiteren Großkunden von Tata Electronics – Tesla – gefunden. Dies zeigt, wie weitreichend der Cyberangriff war. Apple hat bereits eine interne Untersuchung eingeleitet.

iPhone 18 Pro Prototypen und Testprozesse

Besonders bemerkenswert sind unter den veröffentlichten Dateien Videos und Fotos, die auf Anfang 2026 datiert sind. Sie zeigen, wie das iPhone 18 Pro Modell in den Tata-Werken Falltests (Drop Tests) durchläuft. Auf den Bildern ist ein Smartphone mit flachem grauen Gehäuse, drei Kameras und dem Apple-Logo auf der Rückseite zu sehen.

Experten weisen darauf hin, dass dieses Leak Apples Pläne zur Ausweitung der Produktion außerhalb Chinas behindern könnte. Tata Electronics entwickelt sich derzeit zum wichtigsten Partner von Apple in Indien für die iPhone-Montage. Nach dem Vorfall beschränkte das Unternehmen den Zugriff auf seine internen Systeme und setzte eine Prüfung durch internationale Experten ein.

Bisher haben Apple und Tata Electronics keine offiziellen Statements abgegeben, aber mit der Situation vertraute Quellen bestätigten, dass die Dokumente geheime Wasserzeichen von Apple und interne Codenamen der iPhone 18 Pro Generation enthalten. Dies lässt kaum Zweifel an der Echtheit der Informationen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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