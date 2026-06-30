HMD arbeitet an einem ungewöhnlichen Tastenhandy mit Touchpad

HMD Global bereitet sich darauf vor, eine einzigartige Revolution auf dem Markt für Mobilgeräte zu starten. Insidern zufolge entwickelt die Marke ein Hybridmodell, das klassische Tastenhandys mit modernen Touch-Technologien kombiniert. Das Hauptmerkmal dieses Geräts wird ein spezielles Touchpad im Tastaturbereich sein. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut einem Bericht von ixbt.com hat der bekannte Insider smashx_60 die ersten Details des neuen Gadgets enthüllt. Demnach wird die traditionelle T9-Tastatur nicht nur zum Wählen von Nummern, sondern auch als Touchpanel zur Steuerung der Benutzeroberfläche dienen. Dies könnte eine unerwartete und praktische Neuerung für Liebhaber von Tastenhandys sein.

Vorteile der neuen Technologie

Diese Technologie ermöglicht es Benutzern, lange Webseiten und Dokumente durch Fingergesten anstatt mit herkömmlichen Tasten einfach zu scrollen. Wie genau diese Funktion implementiert wird, ist noch unklar. Vermutungen zufolge könnte das Unternehmen die gesamte Tastaturfläche touch-empfindlich machen oder ein separates Touchpad einführen.

Basierend auf den veröffentlichten Bildern wird das neue Telefon ein Gehäuse mit abgerundeten Ecken haben. Zudem wird es mit einem für Tastenmodelle recht großen Display, einer Hauptkamera mit LED-Blitz sowie Lautstärkeregelungstasten an der Seite ausgestattet sein.

Design und zusätzliche Funktionen

Auf der Rückseite des Geräts sind zudem spezielle Kontaktflächen zu sehen. Experten vermuten, dass diese Kontakte zum Aufladen des Telefons über eine proprietäre Dockingstation dienen. Eine solche Lösung findet man normalerweise bei Business-Class- oder Premium-Tastengeräten für den stationären Einsatz.

Name, technische Daten und Veröffentlichungsdatum des neuen Modells werden derzeit noch geheim gehalten. Dennoch deutet die aktuelle Strategie von HMD Global, Retro-Designs mit modernen Funktionen zu ergänzen, auf einen Erfolg dieses Projekts hin.

Es ist anzumerken, dass der Insider smashx_60, der die Informationen bereitgestellt hat, bereits in der Vergangenheit präzise Informationen über viele HMD-Produkte vorab geliefert hat. Daher wird diese Neuigkeit in der Technologiewelt mit großem Interesse erwartet.