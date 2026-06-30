Die beispiellose Hitze in ganz Europa hat die Nachfrage nach Klimatisierungssystemen auf ein Rekordniveau getrieben. Gree Air Conditioning, ein großer chinesischer Hersteller, gab bekannt, dass die Bestände an Klimaanlagen in allen regionalen Vertriebskanälen vollständig erschöpft sind. Diese Situation hat nicht nur zu einem Mangel an Geräten, sondern auch zu einem enormen Druck auf die Serviceleistungen geführt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com arbeiten die Auslandsagenten von Gree derzeit mit Hochdruck daran, die Bestände aufzufüllen und neue Produkte auf den Markt zu bringen, um den dringenden Bedarf der lokalen Verbraucher an Kühlsystemen zu decken. Die Lage ist so ernst, dass Kunden selbst nach dem Kauf der Geräte in einer Warteschlange für die Installation stehen müssen.

Installationswartelisten in Frankreich bis Ende August belegt

Insbesondere in Frankreich sind die Termine für die Installation von Klimaanlagen bis Ende August vollständig ausgebucht. Unternehmensberichten zufolge stiegen die Verkäufe von Klimaanlagen in Frankreich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent. Die Marktnachfrage steigt von Tag zu Tag, was eine maximale Auslastung der Produktionskapazitäten erfordert.

Vertreter von Gree betonten, dass Wandklimaanlagen (Split-Systeme) aufgrund ihrer Energieeffizienz, ihres geräuscharmen Betriebs und ihrer Langlebigkeit zum beliebtesten Produkt bei europäischen Käufern geworden sind. Derzeit übersteigt die Anzahl der Bestellungen für diese Art von Geräten das verfügbare Angebot um das Mehrfache.

Dominanz asiatischer Marken und ungewöhnliche Lösungen

Der sprunghafte Anstieg der Nachfrage nach Klimatechnik vor dem Hintergrund der anomalen Hitze hat die Position asiatischer Hersteller in der Region weiter gestärkt. Neben Gree konnten auch Giganten wie Samsung Electronics, Midea und Mitsubishi Electric ihre Verkaufszahlen deutlich steigern. Das Vertrauen in östliche Technologien auf dem europäischen Markt bleibt hoch.

Interessanterweise sind einige Verbraucher gezwungen, ungewöhnliche Methoden anzuwenden, um der Hitze zu entkommen. Beispielsweise nutzte ein Autobesitzer laut Meldungen in den sozialen Netzwerken sein chinesisches Elektroauto der Marke MG als Stromquelle, um sein Schlafzimmer zu kühlen. Solche Fälle zeigen, wie akut die Frage der Energie- und Kühlsysteme in Europa geworden ist.

Obwohl auch in Usbekistan in den Sommermonaten eine steigende Nachfrage nach Klimaanlagen zu beobachten ist, haben sich noch keine zwei Monate langen Wartelisten für Installationsdienste wie in Europa gebildet. Vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels bleibt der Übergang zu energieeffizienten Technologien jedoch eine wichtige strategische Richtung für alle Regionen, einschließlich Zentralasiens.