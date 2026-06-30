Anomale Hitze in Europa: Gree Klimaanlagen komplett ausverkauft

·54·Technologie
Anomale Hitze in Europa: Gree Klimaanlagen komplett ausverkauft

Die beispiellose Hitze in ganz Europa hat die Nachfrage nach Klimatisierungssystemen auf ein Rekordniveau getrieben. Gree Air Conditioning, ein großer chinesischer Hersteller, gab bekannt, dass die Bestände an Klimaanlagen in allen regionalen Vertriebskanälen vollständig erschöpft sind. Diese Situation hat nicht nur zu einem Mangel an Geräten, sondern auch zu einem enormen Druck auf die Serviceleistungen geführt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com arbeiten die Auslandsagenten von Gree derzeit mit Hochdruck daran, die Bestände aufzufüllen und neue Produkte auf den Markt zu bringen, um den dringenden Bedarf der lokalen Verbraucher an Kühlsystemen zu decken. Die Lage ist so ernst, dass Kunden selbst nach dem Kauf der Geräte in einer Warteschlange für die Installation stehen müssen.

Installationswartelisten in Frankreich bis Ende August belegt

Insbesondere in Frankreich sind die Termine für die Installation von Klimaanlagen bis Ende August vollständig ausgebucht. Unternehmensberichten zufolge stiegen die Verkäufe von Klimaanlagen in Frankreich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent. Die Marktnachfrage steigt von Tag zu Tag, was eine maximale Auslastung der Produktionskapazitäten erfordert.

Vertreter von Gree betonten, dass Wandklimaanlagen (Split-Systeme) aufgrund ihrer Energieeffizienz, ihres geräuscharmen Betriebs und ihrer Langlebigkeit zum beliebtesten Produkt bei europäischen Käufern geworden sind. Derzeit übersteigt die Anzahl der Bestellungen für diese Art von Geräten das verfügbare Angebot um das Mehrfache.

Dominanz asiatischer Marken und ungewöhnliche Lösungen

Der sprunghafte Anstieg der Nachfrage nach Klimatechnik vor dem Hintergrund der anomalen Hitze hat die Position asiatischer Hersteller in der Region weiter gestärkt. Neben Gree konnten auch Giganten wie Samsung Electronics, Midea und Mitsubishi Electric ihre Verkaufszahlen deutlich steigern. Das Vertrauen in östliche Technologien auf dem europäischen Markt bleibt hoch.

Interessanterweise sind einige Verbraucher gezwungen, ungewöhnliche Methoden anzuwenden, um der Hitze zu entkommen. Beispielsweise nutzte ein Autobesitzer laut Meldungen in den sozialen Netzwerken sein chinesisches Elektroauto der Marke MG als Stromquelle, um sein Schlafzimmer zu kühlen. Solche Fälle zeigen, wie akut die Frage der Energie- und Kühlsysteme in Europa geworden ist.

Obwohl auch in Usbekistan in den Sommermonaten eine steigende Nachfrage nach Klimaanlagen zu beobachten ist, haben sich noch keine zwei Monate langen Wartelisten für Installationsdienste wie in Europa gebildet. Vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels bleibt der Übergang zu energieeffizienten Technologien jedoch eine wichtige strategische Richtung für alle Regionen, einschließlich Zentralasiens.

GreeKlimaanlageEuropaTechnologieVertrieb
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Anomale Hitze in Europa steigert Verkäufe von Hisense-KlimaanlagenAnomale Hitze in Europa steigert Verkäufe von Hisense-KlimaanlagenHeute, 12:23Lenovo stellt KI-Smartphone ohne Spiele für Schüler vorLenovo stellt KI-Smartphone ohne Spiele für Schüler vorHeute, 11:29HMD arbeitet an einem ungewöhnlichen Tastenhandy mit TouchpadHMD arbeitet an einem ungewöhnlichen Tastenhandy mit TouchpadHeute, 10:22Größtes Leak in der Geschichte von Apple: iPhone 18 Pro Details im DarknetGrößtes Leak in der Geschichte von Apple: iPhone 18 Pro Details im DarknetHeute, 09:51KI und Arbeitslosigkeit: Neue Studie zeigt unerwartete ErgebnisseKI und Arbeitslosigkeit: Neue Studie zeigt unerwartete ErgebnisseHeute, 09:21Meta stellt revolutionäre Technologie vor: Gedanken ohne Operation in Text umwandelnMeta stellt revolutionäre Technologie vor: Gedanken ohne Operation in Text umwandelnHeute, 09:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt