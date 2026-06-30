Yandex Browser erweitert Videoübersetzungsfunktionen: 7 weitere Sprachen hinzugefügt

In einer Zeit der rasanten Entwicklung von AI-Technologien erreicht die Möglichkeit, Inhalte in der Muttersprache zu konsumieren, eine neue Stufe. Das Yandex Browser-Team hat die Funktion zur Echtzeit-Videoübersetzung erheblich erweitert. Nutzer können nun Videos nicht nur auf Englisch, sondern in sieben weiteren großen Weltsprachen mit einer russischen Sprachausgabe ansehen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem neuen Update wurden Italienisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Deutsch zur Liste hinzugefügt. Diese Änderung ist auch für Nutzer in Usbekistan von großer Bedeutung, da viele technische Handbücher, Lehrmaterialien und Unterhaltungsinhalte in diesen Sprachen erstellt werden. Die Sprachbarriere steht dem Verständnis von Videos auf YouTube oder anderen Plattformen nun nicht mehr im Weg.

Laut ixbt.com liegt die Besonderheit dieser Technologie darin, dass das neuronale Netz nicht einfach nur Text vorliest, sondern die Stimme so nah wie möglich am Original ausrichtet. Das System analysiert die Klangfarbe, den Sprechrhythmus und die Intonation des Sprechers im Video und liefert eine übersetzte Version, die dieselben Emotionen beibehält. Dies ermöglicht es dem Zuschauer, die ursprüngliche Atmosphäre des Videos zu spüren.

Neuronale Netze und Nutzeraktivität

Laut den vom Unternehmen bereitgestellten Statistiken wird die Videoübersetzungsfunktion immer beliebter. Derzeit nutzen durchschnittlich 1,7 Millionen Menschen diesen Dienst pro Monat. Bemerkenswert ist, dass mehr als eine Million von ihnen die vom neuronalen Netz erstellte „lebendige“ Sprachübersetzung bevorzugen. Dies belegt die Fortschritte der AI bei der Verarbeitung menschlicher Sprache.

Die neue Funktion funktioniert nicht nur auf der YouTube-Plattform, sondern auch auf Ressourcen wie der Yandex-Suche, VK Video, Dzen und Rutube. Wenn ein Nutzer ein Video startet, erscheint in der Medienleiste des Browsers eine Übersetzungstaste, mit der der Vorgang per Klick aktiviert werden kann. Dies ist besonders praktisch für diejenigen, die Tutorials und Produktrezensionen in Fremdsprachen ansehen.

Aus technologischer Sicht machen solche Lösungen den globalen Informationsraum offener. Obwohl die Übersetzung derzeit ins Russische erfolgt, bleibt dies für mehrsprachige Nutzer in unserer Region eine der schnellsten und qualitativ hochwertigsten Methoden, Informationen aus ausländischen Quellen zu beziehen. Es wird erwartet, dass neuronale Netze in Zukunft weitere Sprachen abdecken, einschließlich der turksprachigen Gruppe.