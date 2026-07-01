In China, dem wichtigsten Treiber des globalen Marktes für Haushaltsgeräte, erlebt das Fernsehsegment eine unerwartete Transformation. Aktuellen Daten zufolge wenden sich Verbraucher von kleinen Bildschirmen ab und bevorzugen Modelle mit riesigen Displays. Dieser Trend zeigte sich besonders deutlich bei den Ergebnissen des traditionellen „618“-Shopping-Festivals, berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Daten des Analyseunternehmens Technology sind die Online-TV-Verkäufe in China in diesem Jahr zwar um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, doch die Gesamtumsätze des Marktes bleiben positiv. Der Hauptgrund dafür ist, dass Nutzer teurere und größere Modelle kaufen. Der durchschnittliche TV-Preis stieg um 121 Yuan, und die durchschnittliche Bildschirmdiagonale vergrößerte sich um 1,5 Zoll.

Das Zeitalter der riesigen Bildschirme hat begonnen

Heute machen Fernseher mit einer Diagonale von 75 Zoll und mehr fast die Hälfte (47,9 Prozent) des chinesischen Marktes aus. 75-Zoll-Modelle führen das dritte Jahr in Folge als beliebteste Größe und machen fast 25 Prozent der Gesamtverkäufe aus. Auch 85-Zoll-Geräte gewinnen schnell an Popularität und eroberten 18,8 Prozent des Marktes.

Das überraschendste Wachstum wurde im Segment der ultra-großen Displays verzeichnet. Die Verkäufe von „Riesen“-Fernsehern ab 98 Zoll stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 43,3 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass das Konzept des Heimkinos in modernen Haushalten immer wichtiger wird.

Der Triumph der Mini LED-Technologie

Technologisch gesehen ist die Nachfrage nach Mini LED-Panels sprunghaft angestiegen. Laut ixbt.com entfallen fast 40 Prozent der Online-Verkäufe auf Modelle, die auf dieser Technologie basieren. Dass die durchschnittliche Größe von Mini LED-Fernsehern 79 Zoll beträgt, zeigt, dass die Kombination aus hochwertigem Bild und großem Bildschirm zum wichtigsten Auswahlkriterium für Käufer geworden ist.

Es wird erwartet, dass sich dieser globale Trend auch auf dem Markt in Usbekistan bemerkbar machen wird. Normalerweise erreichen solche Veränderungen auf dem chinesischen Markt die zentralasiatische Region innerhalb weniger Monate. Es ist sehr wahrscheinlich, dass großformatige Modelle von Marken wie Samsung, LG und Xiaomi mehr Platz in den Regalen lokaler Geschäfte einnehmen und die Preise optimiert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der TV-Markt zwar mengenmäßig leicht zurückgegangen ist, aber in Bezug auf Qualität und Größe eine neue Stufe erreicht hat. Für den Verbraucher zählt heute nicht mehr nur ein gewöhnlicher Fernseher, sondern ein riesiges Multimedia-Center mit hochauflösenden Bildern.