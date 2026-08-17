Mourinhos Fazit: In welcher Verfassung startet Real Madrid in die neue Saison?

Das in Madrid ansässige Real Madrid setzte sich im Rahmen der letzten Saisonvorbereitung in Gelsenkirchen mit 3:0 gegen Schalke 04 durch. Die Tore von Kylian Mbappé, Dean Huijsen und Esping bescherten den Königlichen einen überzeugenden Sieg.

Nach dem Spiel erklärte Real Madrids Cheftrainer José Mourinho , dass er mit der Leistung der Mannschaft auf dem Platz vollkommen zufrieden sei, und sprach über die Fitness der Spieler sowie ihre Bereitschaft für die bevorstehenden Pflichtspiele.

„Es gibt einen Tempounterschied, aber die Ideen nehmen Gestalt an“

Der erfahrene portugiesische Trainer äußerte sich zum Zustand der Spieler, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Trainingslager stießen, und bewertete den gesamten Prozess wie folgt:

„Die Mannschaft hat sich sehr positiv präsentiert. Einige Spieler sind später zum Team gestoßen und zeigen derzeit noch nicht dieselbe Intensität wie diejenigen, die schon länger hier sind. Natürlich ist ein kleiner Tempounterschied zu spüren, aber unsere grundlegenden Ideen nehmen auf dem Platz allmählich vollständig Gestalt an“.

Topspieler und große Motivation

Mourinho hob insbesondere die Qualität des Kaders und das Zusammenspiel der Spieler als Einheit hervor:

Spiel mit und gegen den Ball: „Wir haben fantastische Spieler auf höchstem Niveau. Als Mannschaft arbeiten wir sowohl mit als auch gegen den Ball sehr gut und äußerst präzise“;

Der letzte Test vor dem echten Kampf: „Es war ein großartiger Test. Er diente als letzte und sehr nützliche Trainingseinheit, bevor die spannendste Phase und der echte Kampf beginnen, den wir so sehr lieben“;

Mannschaftsgeist: „Wir sind alle hochmotiviert, und auch die Spieler haben diese kämpferische Einstellung. Sowohl diejenigen, die früher angekommen sind, als auch jene, die in den vergangenen Tagen zum Team gestoßen sind, haben hart gearbeitet, um in guter Verfassung zu sein. Auf dem Platz herrschen gegenseitiges Verständnis und Geschlossenheit. Wir werden allmählich zu einer echten Mannschaft“.

Real Madrids überzeugende Auftritte in den Testspielen und die selbstbewussten Aussagen des Trainerstabs zeigen, dass der Klub in dieser Saison in allen Wettbewerben ein Hauptanwärter auf die großen Titel sein wird.

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