Usbekistan wird absoluter Weltmeister in Robotik (Video)

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Usbekistan wird absoluter Weltmeister in Robotik (Video)

Südkoreain der Stadt Incheon bei der prestigeträchtigen First Global Challenge 2026 internationalen Robotik-Olympiade hat das usbekische Nationalteam einen historischen Sieg errungen. In einem Wettbewerb mit den besten jungen Erfindern aus fast 200 Ländern erwiesen sich unsere Landsleute als unschlagbar und wurden erstmals absolute Weltmeister in der Robotik.

Indem sie technologische Giganten wie die USA, China, Südkorea und Japan hinter sich ließen, haben die usbekischen Jugendlichen das wissenschaftliche und ingenieurtechnische Potenzial unseres Landes erneut unter Beweis gestellt.

Absolute Dominanz und neuer Weltrekord: 16 Siege in 16 Spielen

Die jungen Ingenieure aus Usbekistan bewiesen in jeder Phase des Wettbewerbs ihre Favoritenrolle:

  • 100-prozentiges Ergebnis: Unser Nationalteam gewann alle 16 Spieleim Rahmen des Turniers und ließ den Gegnern keine Chance;

  • Wettbewerbsrekord: Unsere Landsleute erzielten insgesamt 637 Punkte und stellten damit einen absoluten Rekord in der Geschichte des Wettbewerbs auf;

  • Großer Vorsprung auf dem Spielfeld: In den Allianz-Wettbewerben zeichneten sich die Roboter aus Usbekistan durch hohe Präzision, Geschwindigkeit und einzigartige technische Lösungen aus und erzielten deutlich höhere Punktzahlen als die Konkurrenz.

3 Goldmedaillen und historischer Erfolg

Nach Abschluss des Wettbewerbs gewannen die Mitglieder des usbekischen Nationalteams 3 Goldmedaillenund belegten mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz auf dem Podium:

  • Führende Zentren der Welt überholt: Dieses Ergebnis hat in der Praxis gezeigt, dass die Qualität der Ausbildung in den Bereichen Robotik und IT in unserem Land den Weltstandards voll und ganz entspricht;

  • Neuer Impuls für die Wissenschaft: Dieser Sieg dient als großer Ansporn, Tausende junge Menschen in unserem Land für moderne STEM-Fächer, Programmierung und Ingenieurwesen zu begeistern und das Interesse unserer Kinder an der Wissenschaft drastisch zu erhöhen.

Unsere jungen Erfinder, die die Flagge Usbekistans auf der Bühne in Incheon hochhielten, haben nicht nur Goldmedaillen gewonnen, sondern auch das große Vertrauen in die technologische Zukunft des Landes gestärkt

First Global Challenge 2026IncheonUsbekisches Robotik-TeamRobotik-OlympiadeTechnologie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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