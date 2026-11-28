Der Gründer von Telegram, Pavel Durov, hat sich in seinem Kanal mit einer dringenden Warnung an iPhone-Nutzer gewandt. Er erklärte, dass Geräte, die mit veralteten iOS-Versionen betrieben werden, einem Risiko für Hackerangriffe ausgesetzt sein könnten.

Durov betonte, dass bereits die Nutzung einer leicht veralteten Version des Betriebssystems eine Bedrohung für die Sicherheit persönlicher Daten und Konten auf dem Telefon darstellen kann. In einigen Fällen reicht es aus, eine schädliche Website zu öffnen, damit Hacker Zugriff auf das Gerät erhalten.

Aus diesem Grund soll Telegram begonnen haben, Sicherheitswarnungen an bestimmte Nutzer zu senden, die noch ältere iOS-Versionen verwenden.

Wie aktualisiert man das iPhone?

Nutzer, deren Telefonmenü auf Russisch eingestellt ist, können die Aktualisierung wie folgt durchführen:

1. Öffnen Sie die App «Nastroyki».

2. Gehen Sie zum Bereich «Osnovnie».

3. Wählen Sie den Punkt «Obnovleniye PO».

4. Wenn eine neue Version verfügbar ist, tippen Sie auf «Obnovit seychas» oder «Zagruzit i ustanovit».

5. Geben Sie den Code Ihres Telefons ein und warten Sie, bis das Update heruntergeladen und installiert wurde.

Beachten Sie vor der Aktualisierung Folgendes:

• Das Telefon sollte mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.

• Der Akkustand des Geräts sollte mindestens 50 Prozent betragen oder das Telefon muss an ein Ladegerät angeschlossen sein.

• Schalten Sie das Telefon nicht aus, während der Aktualisierungsvorgang läuft. Das Gerät startet nach der Installation automatisch neu. Dieser Vorgang kann 10–20 Minuten dauern.

Für die automatische Installation zukünftiger Updates wird empfohlen, auch die Funktion «Avtoobnovleniye» im Bereich «Obnovleniye PO» zu aktivieren.