Die Anführerin der kasachischen Frauen-Schachnationalmannschaft Bibisara Assaubajewa, deren Mutter Liana Tanscharikowa , sprach über wichtige Veränderungen im Leben ihrer Tochter. Sports.kz berichtet, dass diese Veränderungen besonders deutlich wurden, nachdem Bibisara eine Beziehung mit dem usbekischen Großmeister Javohir Sindarov begann.

«Und jetzt fiebert sie in Genf bei seinem Sieg mit»

Liana Tanscharikowa postete auf ihrer Instagram-Seite ein Video von Bibisara Assaubajewa und Javohir Sindarov zusammen und hob die Entscheidung ihrer Tochter hervor, ihren Freund zu unterstützen:

«Sie hat alles stehen und liegen gelassen und ist nach Genf geflogen, um an seiner Seite zu sein. Früher habe ich bei ihren Siegen mitgefiebert. Und jetzt fiebert sie in Genf bei seinem Sieg mit», wandte sich die Mutter der kasachischen Schachspielerin an ihre Abonnenten.

In einem Kommentar unter dem Beitrag beschrieb Tanscharikowa aufrichtig ihre Emotionen im Sport und wie sich ihr eigener mentaler Zustand verändert hat.

Verzicht auf das Grand Final und das entscheidende Duell in Genf

Derzeit spielt der 20-jährige Javohir Sindarov in der Schweizer Stadt Genf ein entscheidendes Match um die Schachweltmeisterschaft gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Dommaraju Gukesh:

Schachspieler Aktuelle Entscheidung und Teilnahme am Wettbewerb Bibisara Assaubajewa (Kasachstan) hat auf die Teilnahme am prestigeträchtigen WR Women's Chess Tour 2026 Grand Final in Deutschland verzichtet, um bei Javohir Sindarovs wichtigstem Duell in seinem Privatleben und seiner Sportkarriere dabei zu sein. Javohir Sindarov (Usbekistan) kämpft in Genf gegen den amtierenden Weltmeister Dommaraju Gukeshum den Weltmeistertitel.

Glauben Sie, dass Bibisara Assaubajewas Entscheidung, auf das Finale eines prestigeträchtigen Turniers zu verzichten und nach Genf zu fliegen, Javohir Sindarov im Weltmeisterschaftskampf mentale Stärke und Inspiration verleiht?

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