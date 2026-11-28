„Jetzt seid ihr das ‚Dream Team‘!“: Golovkin lobt usbekische Boxer
World Boxing Leiter der Organisation Gennadiy Golovkin Während seines Besuchs in Taschkent äußerte er sich sehr lobend über die usbekischen Faustkämpfer. Dies berichtet die Publikation Sports.kz .
Vergleich mit dem legendären „Dream Team“
Während eines Treffens mit den usbekischen Sportlern verglich Gennadiy Golovkin das aktuelle Potenzial der usbekischen Boxschule mit einem der stärksten Teams der olympischen Geschichte:
„Heute hier zu sein und euch alle bei mir zu sehen, weckt Erinnerungen an die Olympischen Spiele in Montreal. Damals hatte das amerikanische Team 35 Olympiasieger. Dieses Team konnte man als echtes ‚Dream Team‘ bezeichnen. Und jetzt seid ihr das ‚Dream Team‘! Ruhm und große Erfolge warten auf jeden von euch“, wandte sich Gennadiy Golovkin an die usbekischen Sportler.
Details zum Finale des World Boxing Cup in Taschkent
Golovkin besuchte die usbekische Hauptstadt World Boxing anlässlich des Finals des World Boxing Cup , das unter der Schirmherrschaft von stattfindet:
Statistiken
Offizielle Daten
Wettbewerbsname
Boxen Finale des World Boxing Cup (unter der Schirmherrschaft von World Boxing)
Datum
28. November bis 3. Dezember
Gastgeberstadt
Taschkent , Usbekistan
Teilnahme des Nachbarlandes
Bei diesem Turnier die kasachische Nationalmannschaftmit 11 Boxern wird ebenfalls in den Ring steigen.
Wie viele Goldmedaillen werden die usbekischen Boxer Ihrer Meinung nach in der Gesamtwertung beim World Boxing Cup in Taschkent gewinnen?
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