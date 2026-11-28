Usbekische Frauen-Handballnationalmannschaft deklassiert Australien bei der Asienmeisterschaft
Die Spiele der dritten Runde der Handball-Asienmeisterschaft, die in der kasachischen Stadt Almaty ausgetragen wird, sind beendet. Die Vertreterinnen unseres Landes bei diesem Turnier, die usbekische Frauen-Nationalmannschaft, trat in dieser Runde Australien gegenüber.
Das Spiel und die Ergebnisse der vorherigen Runden
Nach den Misserfolgen in den ersten beiden Runden feierten unsere Landsfrauen endlich ihren ersten und äußerst souveränen Sieg – das Spiel endete 36:20 zugunsten der usbekischen Nationalmannschaft.
Runde
Gegner
Ergebnis
1. Runde
Republik Korea
Usbekistan unterlag
2. Runde
Kasachstan (Gastgeber)
Usbekistan unterlag
3. Runde
Australien
36:20 Usbekistan siegte
Was glauben Sie, welchen mentalen Vorteil dieser deutliche Sieg gegen Australien der usbekischen Frauen-Nationalmannschaft für die kommenden Spiele verschafft?
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