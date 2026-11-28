Die Spiele der dritten Runde der Handball-Asienmeisterschaft, die in der kasachischen Stadt Almaty ausgetragen wird, sind beendet. Die Vertreterinnen unseres Landes bei diesem Turnier, die usbekische Frauen-Nationalmannschaft, trat in dieser Runde Australien gegenüber.

Das Spiel und die Ergebnisse der vorherigen Runden

Nach den Misserfolgen in den ersten beiden Runden feierten unsere Landsfrauen endlich ihren ersten und äußerst souveränen Sieg – das Spiel endete 36:20 zugunsten der usbekischen Nationalmannschaft.

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Republik Korea Usbekistan unterlag 2. Runde Kasachstan (Gastgeber) Usbekistan unterlag 3. Runde Australien 36:20 Usbekistan siegte

Was glauben Sie, welchen mentalen Vorteil dieser deutliche Sieg gegen Australien der usbekischen Frauen-Nationalmannschaft für die kommenden Spiele verschafft?

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