England Premier Leagueam 12. Spieltag bei der Auswärtsniederlage gegen Nottingham Forest 2:3 sind die defensiven Leistungen von Chelsea in dieser Saison erneut in den Fokus scharfer Kritik geraten. The Touchline berichtet unter Berufung auf Statistiken von Sky Sports dass Xabi Alonso die Londoner in der Defensive zu einem der schwächsten Teams der Liga gemacht hat.

Eine der schlechtesten Bilanzen der Premier League

Nach 12 Spieltagen zeigen die wichtigsten Defensivstatistiken der „Blues“, dass das Team vor ernsthaften Problemen steht: