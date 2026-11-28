Chelseas Defensivkrise: Das Team von Xabi Alonso steht vor Premier-League-Negativrekorden
England Premier Leagueam 12. Spieltag bei der Auswärtsniederlage gegen Nottingham Forest 2:3 sind die defensiven Leistungen von Chelsea in dieser Saison erneut in den Fokus scharfer Kritik geraten. The Touchline berichtet unter Berufung auf Statistiken von Sky Sports dass Xabi Alonso die Londoner in der Defensive zu einem der schwächsten Teams der Liga gemacht hat.
Eine der schlechtesten Bilanzen der Premier League
Nach 12 Spieltagen zeigen die wichtigsten Defensivstatistiken der „Blues“, dass das Team vor ernsthaften Problemen steht:
Statistischer Wert
Ergebnis
Platzierung in der Premier League
Gegentore
23
In der Liga: 19. Platz (zweitwiester Wert)
Schüsse aufs Tor zugelassen
66
In der Liga: 19. Platz (zweitwiester Wert)
Großchancen für den Gegner
41
In der Liga: 19. Platz (zweitwiester Wert)
Fehler, die zu einem gegnerischen Schuss führten
19
In der Liga: 20. Platz (hinter allen anderen Clubs – schlechtester Wert)
Zur Information: Trotz dieser verheerenden Defensivstatistiken steht Chelsea nach dem 12. Spieltag der Premier League mit 16 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.
Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die defensiven Fehler und die hohe Anzahl an Gegentoren bei Chelsea: taktische Mängel oder individuelle Fehler der Verteidiger?
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