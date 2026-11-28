Nach Abschluss der Untersuchung machten sie sich auf den Rückweg ins Gefängnis. Unterwegs hielten die drei Gefängniswärter jedoch bei der Fast-Food-Kette Whataburger an, um zu essen. Währenddessen blieb Taylor zusammen mit einer weiteren Gefangenen, die ebenfalls zur Untersuchung gebracht worden war, im Dienstwagen vom Typ Dodge Journey zurück.

Die 26-jährige Rebecca Taylor war wegen mehrfachen Autodiebstahls zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Sie war in einer Justizvollzugsanstalt in Grants inhaftiert. Am Morgen des 25. November wurde sie aufgrund ihrer Schwangerschaft für eine medizinische Untersuchung nach Albuquerque gebracht.

Im US-Bundesstaat New Mexico nutzte eine schwangere Gefangene die Unaufmerksamkeit des Gefängnispersonals aus und stahl deren Dienstwagen. Die Beamten hatten auf dem Rückweg von einer medizinischen Untersuchung angehalten, um Hamburger zu essen. Die Gefangene nutzte genau diesen Moment zur Flucht. Drei Tage nach dem Vorfall ist ihr Aufenthaltsort weiterhin unbekannt. Dies berichtete NBC News.

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In diesem Moment löste sie ihren Sicherheitsgurt, setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr mit dem Wagen davon. Die zweite Gefangene, die bei ihr war, beteiligte sich nicht an der Flucht. Es ist noch nicht geklärt, ob die Frau freiwillig aus dem Auto stieg oder ob Taylor sie dazu zwang.

Wie sich herausstellte, befand sich Taylor zum Zeitpunkt der Flucht im zweiten Monat ihrer Schwangerschaft. Brittany Rombach, Sprecherin der Strafvollzugsbehörde von New Mexico, erklärte, dass der Frau aufgrund ihrer Schwangerschaft während der Fahrt keine Handschellen angelegt worden waren.

„Aufgrund ihrer Schwangerschaft wurden ihr unterwegs keine Handschellen angelegt. Unseren Informationen zufolge befand sich einer der Beamten zum Zeitpunkt des Vorfalls außerhalb des Fahrzeugs, nicht darin“, sagte Brittany Rombach.

Die Suche nach der geflohenen Häftlingsfrau dauert an.

Etwa eine Stunde nach dem Vorfall wurde der von Taylor gestohlene Dienstwagen verlassen in Albuquerque aufgefunden. Einige Stunden später wurden im Fahrzeug auch ein Diensthandy sowie die orangefarbene Gefängniskleidung der Insassin entdeckt.

Daraufhin leiteten die Strafverfolgungsbehörden eine groß angelegte Suchaktion ein, um den Aufenthaltsort der Frau zu ermitteln. Unter anderem wurden Busse, Züge und andere öffentliche Verkehrsmittel in Albuquerque überprüft. Die Untersuchungen blieben jedoch bisher erfolglos.

Stand 27. November geht die Polizei davon aus, dass Rebecca Taylor die Stadt möglicherweise noch nicht verlassen hat. Die Beamten suchen derzeit in den südwestlichen Gebieten von Albuquerque, wo sie zuletzt gesehen wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen werden zudem die Telefonate ausgewertet, die die Gefangene aus dem Gefängnis geführt hat. Darüber hinaus werden andere Häftlinge befragt, um mögliche Fluchtpläne oder ihr Ziel zu ermitteln.

Der Aufenthaltsort von Rebecca Taylor, nach der seit drei Tagen gesucht wird, bleibt weiterhin unbekannt.