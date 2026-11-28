Es wurde mitgeteilt, dass sich der Vorfall in der ländlichen Gegend von Catune in der Gemeinde Mimoso do Sul im Bundesstaat Espírito Santo im Südosten Brasiliens ereignete. Das Unglück geschah während schwerer Stürme, die am Montag, dem 23. November, und Dienstag, dem 24. November, beobachtet wurden.

In Brasilien verlor ein Landwirt während eines schweren Sturms 20 Rinder durch einen Blitzeinschlag auf seinem Feld. Die Naturkatastrophe verursachte dem Landwirt einen Schaden von etwa 13.000 Pfund Sterling. Die Tiere wurden am Mittwochmorgen, dem 25. November, nach Tagen heftiger Regenfälle tot aufgefunden. Dies berichtete die Publikation Need To Know.

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Zu diesem Zeitpunkt grasten die Rinder auf der Weide. Plötzlich schlug ein Blitz auf dem Feld ein, wodurch alle 20 Tiere der Herde ums Leben kamen. Videos des Vorfalls zeigen die Kadaver der Tiere, die über die Weide verstreut liegen. In einigen Aufnahmen sind auch vogelartige Tiere, ähnlich wie Geier, in ihrer Nähe zu sehen.

Der Landwirt Nattan Astolfo gab an, dass alle verendeten Rinder zur Rasse Nelore gehörten. Diese Tiere wurden zur Zucht und zum Verkauf von Kälbern gehalten. Der Landwirt beschäftigt sich seit seiner Kindheit mit der Rinderzucht, eine Tradition, die in seiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Die Tiere wurden auf einer Weide etwa 500 Meter von den Hauptgebäuden des Hofes entfernt gefunden. Der Zugang zu dem Gebiet war jedoch sehr schwierig. Aufgrund der starken Regenfälle hatte sich der Boden in Schlamm verwandelt, was die Bergung und Bestattung der Tierkadaver zu einem ernsten Problem machte.

Aus diesem Grund wurden Spezialmaschinen eingesetzt, um einen Weg durch das schlammige Gelände zu bahnen. Erst danach war es möglich, die verendeten Tiere an einen Ort zu bringen und die Bestattungsarbeiten durchzuführen.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der finanzielle Schaden für den Landwirt auf etwa 100.000 Brasilianische Real, was 13.000 Pfund Sterling entspricht.

Der 35-jährige Nattan Astolfo sagte, dass ein solcher Vorfall zum ersten Mal auf seinem Hof passiert sei. Er betonte, dass dieser große Verlust durch die Naturkatastrophe ein schwerer Schlag für ihn sei.

Dennoch erklärte der Landwirt, dass er die Hoffnung nicht aufgeben wolle und versuche, diese Schwierigkeit durch seinen Glauben und seine Zuversicht zu überwinden.