Der Gründer des Telegram-Messengers, Programmierer und Unternehmer Pavel Durow, feierte am 10. Oktober 2026 seinen 42. Geburtstag. Er wurde am 10. Oktober 1984 geboren und hat sich zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der Welt der modernen Technologien entwickelt.

Durow wurde zunächst durch die Gründung des sozialen Netzwerks „VKontakte“ in Russland bekannt. Im Jahr 2013 gründete er zusammen mit seinem Bruder Nikolai Durow den Messenger Telegram. Die Plattform erlangte durch ihre Möglichkeiten zum schnellen Nachrichtenaustausch, den Versand großer Dateien sowie die Kommunikation mit einem breiten Publikum über Kanäle und Gruppen große Popularität.

Eines der Hauptmerkmale von Telegram ist der besondere Fokus auf den Schutz persönlicher Daten und die Vertraulichkeit der Kommunikation der Nutzer. Der Grad der Vertraulichkeit variiert jedoch je nach Art des Gesprächs: Normale Chats und geheime Chats nutzen nicht dieselbe Schutzmethode.

Heute ist Telegram eine der größten Plattformen weltweit, die für Nachrichten, Bildung, Wirtschaft und die tägliche Kommunikation genutzt wird. Pavel Durow selbst wird oft aufgrund seiner Ansichten zu Unabhängigkeit, Internetfreiheit und Privatsphäre der Nutzer kontrovers diskutiert.