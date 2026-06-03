Hat Eminem 99 Wörter in 16 Sekunden gesagt? Die Wahrheit enthüllt

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Hat Eminem 99 Wörter in 16 Sekunden gesagt? Die Wahrheit enthüllt

Eminem gilt als einer der Künstler, die mit seinem berühmten Song „Rap God“ nicht nur Fans, sondern die gesamte Musikindustrie in Erstaunen versetzt haben.

Daten zufolge rappte er im schnellsten Teil dieses Tracks etwa 99 Wörter in 16,45 Sekunden. Das entspricht durchschnittlich 6 Wörtern pro Sekunde, einer extrem hohen Geschwindigkeit für die menschliche Sprache. Experten beschreiben das Sprechen in einem solchen Tempo als einen Prozess, der fast so schwierig ist wie das Atmen.

Mit insgesamt 1.560 Wörtern wurde der Song „Rap God“ sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Dies festigte Eminems Position in der Rap-Industrie weiter.

Dieser Rekord ist jedoch nicht seine höchste Leistung. Später steigerte er sein Tempo im Song „Godzilla“ und erreichte durchschnittlich 7,5 Wörter pro Sekunde. Dies bestätigt einmal mehr, dass Eminem immer noch einer der schnellsten und technisch versiertesten Interpreten der Rap-Welt ist.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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