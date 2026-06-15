Schlag gegen die Schattenflotte: Großbritannien beschlagnahmt russischen Tanker

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Schlag gegen die Schattenflotte: Großbritannien beschlagnahmt russischen Tanker

Die britischen Streitkräfte haben einen Tanker der russischen „Schattenflotte“ beschlagnahmt. Das Schiff, das unter britischen und EU-Sanktionen steht, wurde beim Versuch, den Ärmelkanal zu durchqueren, gestoppt.

Die Operation zur Kaperung des Tankers unter Beteiligung der Royal Navy dauerte sechs Stunden. Am Morgen des 14. Juni bestiegen britische Militärangehörige, darunter Kommandos der Royal Marines, den unter kamerunischer Flagge fahrenden Tanker „Smirtos“.

Premierminister Keir Starmer betonte, dass „diese erfolgreiche Operation ein weiterer Schlag gegen Russland“ sei.

Er veröffentlichte auf seiner Social-Media-Seite Aufnahmen, die von den Soldaten der Spezialeinheit während des Einsatzes gemacht wurden.

Der Tanker wurde inzwischen an die Südküste Englands gebracht und wird dort für die Dauer der Untersuchungen verbleiben.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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