Sohn durch KI „wiederbelebt“: Mutter spricht seit einem Jahr mit ihm

Ein überraschendes und zugleich kontroverses Ereignis in China hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt. Es wurde bekannt, dass eine 80-jährige Frau seit einem Jahr mit einer mithilfe künstlicher Intelligenz erstellten digitalen Kopie ihres Sohnes kommuniziert, der bei einem Autounfall ums Leben kam.

Berichten zufolge trafen die Familienmitglieder des Mannes eine ungewöhnliche Entscheidung, um die Mutter nicht sofort über den schweren Verlust zu informieren. Sie erschufen einen digitalen „Klon“ des Verstorbenen auf der Grundlage seiner Fotos, Videos und Sprachaufnahmen.

Das entwickelte KI-Modell kann nicht nur das Aussehen, sondern auch die Stimme, den Sprechstil und bestimmte Verhaltensweisen des Verstorbenen fast exakt reproduzieren. Daher bemerkte die Frau lange Zeit nicht, dass ihr Sohn gestorben war, und unterhielt sich wie gewohnt mit ihm.

Dieser Fall löst neben den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auch weitreichende Diskussionen über deren ethische und psychologische Aspekte aus.